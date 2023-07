Equipment-Test auf Herz und Nieren: Zwei Mündener bereiten Radtour durchs ganze Land vor

„Jeder kann sich anschließen“

+ © Survival Pirat Testen ihr Equipment bevor es auf Deutschlandtour geht: Luca Meyer (links) und Alexander Kühlewindt. © Survival Pirat

Zwei Mündener brechen zur Radtour durch Deutschland auf. Jeder, der will, kann sie dabei begleiten. Bevor es losgeht, testen die beiden ihr Equipment.

Hann. Münden – Eine Drohne fliegt in einer Videosequenz über eine Wiese auf ein Fahrrad zu. Das kleine Fluggerät durchfliegt den freien Raum zwischen den Streben des Fahrrades, danach durchfliegt sie noch ein Zweimannzelt. Die kleine Drohne hat den Test bestanden.

Hann. Münden: Zwei junge Männer brechen zur Radtour auf

Alexander Kühlewindt und Luca Meyer, beides junge Männer aus Hann. Münden, sind zufrieden. Am 22.07.2023 brechen die beiden zu einer Radtour quer durch Deutschland auf, beginnend in Oberstdorf bis zur Insel Sylt – über 1000 Kilometer. Doch bis es losgeht, steht noch einiges an Vorbereitung an.

Die beiden jungen Männer testen ihr Equipment auf Herz und Nieren. „Es kommt nichts mit, was wir vorher nicht getestet haben“, berichtet Alexander Kühlewindt. Er sei selbst bei dem schweren Unwetter vor Kurzem auf dem Rad unterwegs gewesen, um unter „realen Bedingungen“ zu testen, ob alle Taschen dicht sind. Bei der Auswahl der Gegenstände achten sie auf das Gewicht und die Größe, berichtet Luca Meyer.

Seit etwa sieben Monaten bereiten sie die beiden nun vor. Dass es bald losgeht, wirke für sie noch irreal. Mit dem Zug geht es am Samstag, 22.07.2023, ab Wilhelmshöhe über Augsburg nach Oberstdorf, das Radfahren startet am Sonntag, 23.07.2023. „Ich bin gespannt, ob alles bei der Zugfahrt wie geplant läuft“, sagt Meyer. Ihre 1000 Kilometer fahren die beiden dann mit Muskelkraft in geplanten 14 Etappen ab. Alles in allem haben sie für ihre Fahrt 16 Tage eingeplant, Enddatum ist der 06.08.2023 „Umso früher wir auf Sylt sind, desto mehr Zeit haben wir vor Ort.“ Auf der Strecke wird gecampt, das passende Zelt haben Kühlewindt und Meyer.

„Wir wollen fünf bis sechs Stunden am Tag fahren“, berichtete Alexander Kühlewindt. So wollen sie der Mittagshitze entgehen. In den Pausen ist dann Zeit, um sich Städte anzuschauen und sich auszuruhen.

„Jeder, der möchte, kann sich auf dem Weg anschließen“

„Jeder, der möchte, kann sich auf dem Weg anschließen“, so Meyer. Vier Radfahrer wollen beispielsweise bei Witzenhausen zu ihnen stoßen. Die beiden Mündener, die den Youtube- und Instagram-Kanal Survival-Pirat betreiben, hatten sich einen größeren Zuspruch an Mitfahrern erhofft. „Keiner muss die ganze Strecke mitfahren“, stellt Kühlewindt klar und hofft, so noch den ein oder anderen begeistern zu können.

Um die Menschen, die ihnen im Internet zuschauen – ihre Follower – auf dem Laufenden zu halten, wollen sie auf der Tour immer wieder berichten. Dazu ist einiges an Akkus und Technik notwendig. Neben der erwähnten Drohne kommen Kameras und Mikrofone mit auf den Weg. Auch die Handys seien wichtig, so Meyer und Kühlewindt, als Navigationsgerät und Mittel, kurze Videos – sogenannte Reels – für ihre Follower online zu stellen. Damit hoffen sie auch, ihren Kanal bekannter zu machen. Dort zeigen sie „Abenteuer draußen“, wie Angeln, Hütte bauen oder eben Radtouren. „Durch die Vorbereitungen haben wir länger kein Video hochgeladen“, gibt Kühlewindt zu.

Warum sie die Strecke auf sich nehmen? „Wir wollen die Leute dazu begeistern, Sachen in der Natur zu unternehmen. Gerade jüngere Menschen“. Und auch ist es die Herausforderung, die die beiden Radler lockt. (Jens Döll)