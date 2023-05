Hochbad Hann. Münden: Abnahme von Abzeichen für Schwimmer

Tag der Schwimmabzeichen

Am 21.05.2023 ist der Tag der Schwimmabzeichen. Auch in Hann. Münden die diese dann abgenommen, und zwar im Hochbad.

Hann. Münden – Zum bundesweiten Schwimmabzeichentag lädt der Schwimmverein Münden/Reinhardshagen am Sonntag, 21.05.2023, ins Hochbad am Rattwerder in Hann. Münden ein. Beginn ist um 13 Uhr. Es wird laut Mitteilung die Abnahme der Deutschen Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold angeboten, zudem auch die Abnahme des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze, Silber und Gold.

Hochbad Hann. Münden: Schwimmabzeichen werden abgenommen

Das Angebot richtet sich an Kinder, die nach dem Seepferdchen ihre Schwimmfähigkeit beweisen wollen, an Jugendliche, die eine Herausforderung suchen sowie an Erwachsene, die ein Vorbild sein wollen. Auch Aufsichtspersonen und Wassersportler, die ein Abzeichen benötigen, können sich angesprochen fühlen.

Die Abnahme kostet den Eintritt ins Hochbad plus fünf Euro für die Deutschen Schwimmabzeichen. Die Abnahme der Deutschen Rettungsschwimmabzeichen kostet den Eintritt ins Hochbad, dazu kommen 20 Euro.

Die DSV-Schwimmabzeichen stellen ein Schwimmfitness-Test für Jung und Alt dar, die DLRG-Rettungsschwimmabzeichen sind darüber hinaus für Aufsichtspersonen im Schwimmbereich obligatorisch und müssen alle zwei Jahre erneut abgelegt werden. Prüfungen können auch am 21.05.2023 begonnen und am 10./11.06.2023 beendet werden, was vor allem für die umfangreichen DLRG-Prüfungen von Vorteil ist. (Jens Döll)

Auch in Göttingen wird die Abnahme der Schwimmabzeichen am 21.05.2023 angeboten, sowie im Raum Kassel.