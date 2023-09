Der Tag des offenen Denkmals startet am 10. September in Hann. Münden

Von: Thomas Schlenz

Teilen

Freuen sich auf den Tag des offenen Denkmals: Kerstin Kreßner (vorne von links), Bereich Stadtentwicklung Hann. Münden, Nicole Prediger, Bereich Stadtentwicklung, Bürgermeister Tobias Dannenberg, Sabine Momm, Fachdienst Denkmalschutz, im Hintergrund weitere Organisatoren und Veranstalter des Tages. © Thomas Schlenz

Der Tag des offenen Denkmals startet am 10.09.2023 in Hann. Münden. Zahlreiche Bauwerke können an diesem Tag in der Dreiflüssestadt und den Ortsteilen entdeckt werden.

Hann. Münden – Zum 30. Mal findet in diesem Jahr der Tag des offenen Denkmals in Hann. Münden, Hemeln und in Wiershausen statt.

Am Sonntag, 10.09.2023, können die Besucher an insgesamt elf Stationen in die Geschichte historischer Gebäude oder in altes Handwerk eintauchen. Daneben werden auch viele Führungen angeboten. Ganz neu dabei ist in diesem Jahr beispielsweise der Taternturm.

Der Tag steht in diesem Jahr bundesweit unter dem Motto „Talent Monument“. Eröffnet wird der Tag ab 11.15 Uhr am Fährenpfortenturm durch Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg. Ab 11.30 Uhr folgen ein Kurzvortrag und ein Film zur Geschichte des Hagelturms mit anschließender Führung durch Günter Lohmann.

Das Programm in Hann. Münden im Überblick:

Hagelturm, Fuldabrückenstraße 24, geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Hier findet um 11.15 Uhr die offizielle Eröffnung statt. Der hufeisenförmige Stadtmauerturm wurde im 14. Jahrhundert errichtet und im Jahre 1849 von 25 Meter auf 42 Meter Höhe aufgestockt, um Schrotkugeln im Turmgießverfahren herstellen zu können. Der Turmaufstieg ist am Tag des offenen Denkmals kostenfrei. Es sind Wartezeiten einzuplanen, weil nur eine begrenzte Anzahl von Personen zeitgleich den Turm besteigen dürfen.

Soll nach einer Sanierung für Besucher öffnen: der Fährenpfortenturm („Hagelturm“) an der Fulda. (Archivfoto) © Reinhard Müller

Nach der Eröffnung und um 15 Uhr erfolgt eine Turmführung durch Günter Lohmann.

Evangelisch reformierte Kirche, Burgstraße 8, geöffnet von 11.30 bis 17 Uhr. Der Förderverein Mündener Altstadt e.V. lässt die Räumlichkeiten als Raststation aufleben und verkauft im Gemeindesaal Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Grotefendhaus, Ziegelstraße 39, 11.30 bis 16.30 Uhr. Ausstellung über das Leben und Schaffen des Mündener Bürgers Georg Friedrich Grotefend, Entzifferer der alt-persischen Keilschrift.

Soll vor dem Verfall gerettet werden: das Grotefend-Haus in der Ziegelstraße in Hann. Münden. © Hannah Köllen

Taternturm, Dielengraben, geöffnet von 11.30 bis 16.30 Uhr: Die beiden Gästeführerinnen Marie Anne Langefeld und Martina Pakusch werden in historischen Gewändern als Soldaten der herzoglichen Wache näheres über die Vergangenheit des Turmes sowie weitere Befestigungsanlagen im 30-Minuten-Rhythmus preisgeben. Zudem wird eine Fotoausstellung gezeigt.

St. Blasius Kirche, Kirchplatz 6, geöffnet von 11.30 bis 16 Uhr. In der St. Blasius Kirche steht die Akustik des Bauwerks im Vordergrund.

Um 12 und 14 Uhr ist unter dem Titel „Glockenklang und Lobgesang“ eine Führung durch Angela Sohnrey geplant.

Freimaurerloge/Logenhaus, Bremer Schlagd 16, geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Interessierte können das Geheimnis der legendenumwobenen Bruderschaft lüften. Verpflegt werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Ab 11 Uhr finden im 30-Minuten-Rhythmus Führungen durch das Logenhaus durch Prof. Stefan Seuring-Stella und Detlef Hübner statt.

Kunst- und Wohnhaus, Lohstraße 3, geöffnet von 11.30 bis 17 Uhr. Die heutige Hauseigentümerin Lore Puntigam lädt ab 11.30 Uhr im 30-Minuten-Rhythmus zu Führungen unter dem Titel „Verletzungen, Vernachlässigungen und Heilung eines Denkmals“ ein.

Rotunde, Kasseler Straße, geöffnet von 11.30 bis 14.30 Uhr. Die Gästeführerinnen Elfie Berg und Dagmar Bartoschek nehmen die Besucherinnen und Besucher um 12 und 13.30 Uhr mit auf eine Reise in die Vergangenheit des Bauwerks. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 20 Personen.

Blickfang für Touristen: Die Rotunde mit dem Natermann-Turm im Hintergrund wird gerne fotografiert. Auf dem Berg oben rechts ist gerade noch die Tillyschanze zu erkennen. Foto: Maaß © -

Leineweberei, Am Spellhof 2, Ortsteil Wiershausen, geöffnet von 11 bis 16 Uhr. Ab 11 Uhr steht alte Handwerkskunst im Fokus. Vorführungen am Webstuhl und am Spinnrad verdeutlichen das nötige Geschick bei der Ausübung dieser Aufgaben. Eine sogenannte Flachsdreschmaschine, Baujahr 1937, zeigt die Getreideverarbeitung aus vergangener Zeit. Ab 12 Uhr werden die Gäste vor Ort mit Erbensuppe verpflegt, ab 14.30 Uhr lockt ein Kaffee- und Kuchenbuffet.

Backhaus, Auf dem Kniepe 4, Ortsteil Wiershausen, geöffnet von 11 bis 16 Uhr. Um 11.30 und 13.30 Uhr ist die Vorführung des Traditionshandwerks Brotbacken durch ein Mitglied des Wiershäuser Heimatvereins geplant. Das frischgebackene Brot kann anschließend erworben werden.

Ehemalige Königliche Preußische Forstakademie, Mitscherlichstraße 5a, geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Heute beherbergt das Gebäude die Modellbauanlagen des Vereins. Führungen durch das Gebäude werden je nach Bedarf angeboten, für alle Gäste wird eine Mitmachaktion vorbereitet. Versorgt werden sie mit Bratwurst, Kaffee und Kuchen.

Kann beim Tag des offenen Denkmals besichtigt werden: Das Gebäude der ehemaligen königlich preußischen Forstakademie. © Thomas Schlenz

Fachwerkhaus Wedekind, Trift 16, Ortsteil Hemeln, geöffnet von 11 bis 17 Uhr. Nach Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen in den 1980er-Jahren wurde das Gebäude 2018 umfassend saniert und energetisch modernisiert.

Führungen finden durch den Eigentümer Dirk Wedekind sowie die Zimmerei Grünewald um 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr statt.

Stadtrundgang „Früher – gestern – heute – die Wandlungsfähigkeit alter Häuser“, um 13 und 15 Uhr. Präsentation besonderer Denkmale wie das Gebäude Eisenmäurer, das Künstlerhaus, das Haus der Bürgergenossenschaft sowie das Narwalhaus während eines Stadtrundgangs mit Nikolaus Wildberg. Treffpunkt ist die Marktstraße 19. Teilnehmerzahl: 30 Personen maximal.

Kinderführung „Mit dem Zimmermann auf die Walz durch unsere Stadt“, 12 und 15 Uhr. Neben dem Zimmermann werden weitere Handwerkskünste, darunter die des Schiffers oder Lohgerbers den jungen Gästen zwischen sechs und zwölf Jahren näher vorgestellt. Miteinbezogen werden das Küsterhaus, der Ochsenkopf, das Bremer Handelshaus sowie das Narwalhaus.

Die Führungen übernehmen die Gästeführerinnen Sigrun Gola und Sabine Lohmann. Treffpunkt ist der Kirchplatz. Teilnehmerzahl: 15 Kinder maximal. (Thomas Schlenz)