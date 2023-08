Trockenheit und Starkregen sind Herausforderung für Leineverband

Von: Jens Döll

Aufräumarbeiten nach den Stürmen im Februar 2022 waren an vielen Fluss- und Bachufern, die der Leineverband zu betreuen hat, nötig. Hier ist eine Kolonne bei Arbeiten an der Garte südlich von Göttingen zu sehen. (Archivbild) © Leineverband

Welche Herausforderungen stellt der Klimawandel den Wasserunterhaltungsverbänden. Darüber haben wir mit Jens Schatz, Geschäftsführer des Leineverbandes gesprochen. Seit Januar 2023 gibt es auch eine Zusammenarbeit mit Münden.

Altkreis Münden/Northeim – Wasser ist Leben, aber auch Gefahr. Gerade in Zeiten des Klimawandels stehen die Gewässerverbände in der Region vor Herausforderungen. Der Leineverband ist einer von derzeit 110 Unterhaltungsverbänden in Niedersachsen und mit einem Verbandsgebiet von etwa 221 000 Hektar der flächenmäßig größte. Seit Anfang dieses Jahres gibt es zudem eine enge Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhaltungsverband (UHV) Münden Nr. 22 in Raum Hann. Münden.

Jens Schatz, Geschäftsführer des Leineverbands mit Sitz in Northeim © Axel Gödecke

Wir haben mit Jens Schatz, Geschäftsführer des Leineverbandes, über Aufgaben und Herausforderungen gesprochen.

Vor etwa zwei Jahren sorgte die Flut im Ahrtal bundesweit für Diskussionen. Hochwasserschutz war plötzlich Thema. Wie waren die Reaktionen ihres Verbandes?

Emotional nimmt es einen natürlich mit, ob man Experte ist oder nicht. Dann stellte sich die Frage, wie weit sind wir mit dem Hochwasserschutz? Wir waren bei der Gefahrenanalyse schon relativ weit, zumal der Leineverband als Reaktion auf das Leinehochwasser von 1946 in den 1950er-Jahren als Hochwasserschutzverband gegründet wurde. Wie waren fachlich immer auf der Höhe.

Starkregen, Unwetter aber auch Trockenheit ...

Ich habe vor sieben Jahren als Geschäftsführer angefangen. Im September 2016 gab es dann direkt einen Sturm im Raum Rosdorf. 2017 gab es in Zwei Drittel unseres Verbandsgebietes Starkregen mit Schwerpunkt in Alfeld und Gronau. Dann kam die Trockenheit seit 2018, wo über Monate die Oberläufe der Verbandsgewässer trocken gefallen sind. Ich habe also schon einiges erlebt.

Worin bestehen die Herausforderungen für den Leineverband?

Wir haben jetzt Entwicklungen mit denen wir eigentlich erst in 20 bis 30 Jahren gerechnet hätten laut den ersten Klimaprognosen ab 2015. Das Problem: Die Gewässer können sich nicht so schnell an die aktuellen Bedingungen anpassen. Grade für die Wasserlebewesen ist es nicht so einfach, den Bach zu verlassen und sich eine neue Bleibe zu suchen. Hinzu kommt, dass wir in den vergangenen Jahren vielleicht zu gut gearbeitet haben.

Wie meinen Sie das?

Wir als Gewässerverband haben in der Vergangenheit dafür gesorgt aus Grünland Ackerflächen zu machen, um die Nahrungsmittelproduktion zu verbessern. Wasser sollte schnell Richtung Nordsee geleitet werden. Es war genug Wasser in den Flüssen. Die Konsequenzen sehen wir heute. Wir müssen zurück zur Renaturierung.

Welche Arbeiten sind denn nun nötig?

Es geht darum die natürlichen Gewässerauen wieder zu aktivieren. Totholz ins Gewässer einzubringen und Bäume anpflanzen. Das muss natürlich behutsam passieren und unter Beachtung der Eigentumsverhältnisse. Es geht also darum, die Fließgeschwindigkeit zu verringern, das Wasser länger vor Ort zu halten. Wir müssen die Gewässer langfristig umbauen. Das Problem ist ja, die Regenmengen in Südniedersachsen werden erst einmal gleich bleiben, aber die Verteilung über das Jahr ändert sich. Erst Trockenheit und dann Starkregen.

Wie kommt dies bei den Verbandsmitgliedern an?

Der Leineverband hat eine Agenda 2030. Die Vorstandsmitglieder und die Verbandsmitglieder sind wichtige Multiplikatoren beim Werben um Verständnis für die Umstellung der Unterhaltung vom Herstellen des ordnungsgemäßen Abflusses hin auf die Pflege und Entwicklung der Gewässer und ihrer Auen. Das nun an geeigneten Stellen Kies und Totholz eingebaut wird und nicht mehr nur als Abflusshindernisse entnommen werden, ist ein Paradigmenwechsel.

Wer sind eigentlich Mitglieder in einem Unterhaltungsverband?

In unserem Teil Niedersachsens sind das im Wesentlichen die Landkreise und Städte und Gemeinden. Im Nordwesten von Niedersachsen ist es die Einzelmitgliedschaft, dort ist jeder Grundeigentümer Mitglied.

Seit Anfang dieses Jahres arbeitet der Leineverband mit dem Gewässerunterhaltungsverband Münden zusammen. Wie kam das zustande?

Der ehemalige Geschäftsführer des UHV Münden Jochen Lampert und ich kamen bei einem Arbeitskreis zum Thema Artenschutz in Berg- und Hügellandgewässern zusammen. Er teilte mir mit, dass er seine ehrenamtliche Tätigkeit aus beruflichen Gründen niederlegen wollte. Daher wurde eine Alternative gesucht. So kam die Zusammenarbeit zustande.

Diese soll dauerhaft sein?

Ja, die Zusammenarbeit ist dauerhaft angelegt. Es gibt auch Überlegungen nach der nächsten Kommunalwahl 2026 alles in einen gemeinsamen Verband zu überführen.

Zur Person Jens Schatz (60) blickt auf 40 Jahre in der Wasserwirtschaft zurück und ist der jetzige Geschäftsführer des Leineverbands. Stationen waren der Landkreis Schaumburg, die Bezirksregierung Hannover und der Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Er wohnt in Northeim und fährt gerne Fahrrad.

Ökologische Aspekte werden immer wichtiger

Der Leineverband wurde 1958 zur Unterhaltung der Leine und ihrer Zuflüsse auf niedersächsischem Gebiet gegründet. Die Zentrale ist in Northeim an der Borsigstraße. Das Gebiet umfasst 93 Flüsse mit einer Länge von 650 Kilometern von der Grenze Niedersachsen/Thüringen/Hessen im Süden bis zur Einmündung der Innerste bei Sarstedt im Norden.

Bei der Gewässerunterhaltung sorgt der Verband dafür, dass neben dem ordnungsgemäßen Wasserabfluss auch die Pflege und Entwicklung im und am Gewässer sowie seiner Ufer gewährleistet sind. In jüngster Zeit sind dabei ökologische Aspekte, aber auch die Folgen der klimatischen Veränderungen mehr in den Vordergrund gerückt. Seit Januar 2023 besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Gewässerunterhaltungsverband Münden. Diese soll in Zukunft noch weiter ausgebaut werden. (Jens Döll)