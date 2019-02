Hann. Münden:  34 Feuerwehrleute beginnen Truppmann-Ausbildung

Mit dem Feuerwehrnachwuchs ist die Stadt Hann. Münden gut aufgestellt. 34 junge Feuerwehrleute (davon neun Frauen), haben ihre Truppmann-Ausbildung begonnen und arbeiten an den drei noch kommenden Wochenenden auf ihren Leistungsnachweis hin.

Eine Hälfte der Feuerwehrleute kommt aus Münden mit Ortsteilen sowie der Werksfeuerwehr von Multi Color (ehemals H&N) und die andere Hälfte aus der Gemeinde Staufenberg,

Insgesamt müssen die jungen Menschen 80 Stunden absolvieren. Begonnen wurde im Januar mit den Grundlagen in Theorie in Potzwenden. Für das zweite Wochenende dienten als Übungsort die Hallen und das Außengelände der Firma Pufas in Volkmarshausen. Die ehrenamtlichen Ausbilder aus der Führungsebene der Feuerwehren Hann. Münden und Staufenberg zeigen den Teilnehmern den richtigen Umgang mit technischem Gerät zur Brandbekämpfung und zur Hilfeleistung. Menschenrettung und Selbstretten aus einer Gefahrenlage, der Aufbau einer Wasserversorgung, der Umgang mit tragbaren Leitern werden ebenfalls geschult. Das alles bedeutet für den Nachwuchs den Einstieg in die Feuerwehrlaufbahn. Die Hauptverantwortung für die Ausbildung liegt in Händen von Ausbildungsleitern Stephan Rauchhaus aus Hann. Münden und Dirk Kühne aus Staufenberg.

Seit 41 Jahren leisten Münden und Staufenberg die Truppmann-Ausbildung, früher Grundausbildung, gemeinsam.

Nach 40 Ausbildungsstunden bei Pufas werden 40 Stunden in den einzelnen Ortsfeuerwehren vorgenommen. „Wir sind froh, dass wir hier bei Pufas die Hallen nutzen können“, sagt Stadtbrandmeister Dieter Röthig. Firmeninhaber Gerhard Jordan legt Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr. Deshalb erhielt er vor Jahren die hohe Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“.