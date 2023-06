Bereich Hann. Münden: Sperrungen auf A7 und A38 mit Umleitungen

Von: Jens Döll

Baustellen auf Baustelle folgt auf der A7. Ende des Monats Juni kann es zwischen Göttingen und Hann. Münden zu Behinderungen kommen. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Zwischen Göttingen und Hann. Münden kommt es zu Behinderungen auf der A7. Das betrifft auch die A38.

Hann. Münden/Göttingen – Wegen der Sanierungsarbeiten auf der A7 ist die Rastanlage Göttingen-West von Freitag, 09.06.2023, 5 Uhr bis Samstag, 10.06.2023, 6 Uhr und von Mittwoch, 28.06.2023, 5 Uhr bis Donnerstag, 29.06.2023, 5 Uhr komplett gesperrt. Das berichtet die Autobahn GmbH.

A7: Sperrungen und Verkehrsbehinderungen

Am Dreieck Drammetal sind von Mittwoch, 14.06.2023, 4 Uhr bis Samstag, 17.06.2023., 6 Uhr und von Freitag, 30.06.2023., 6 Uhr bis Samstag, 01. 07.2023, die Ab- und Auffahrten zwischen der A7 und der A38 gesperrt.

Die Umleitungen für den Verkehr von der A38 Richtung Kassel erfolgt über die A7 in Richtung Hannover bis zur Anschlussstelle Göttingen. Der Verkehr von der A7 in Fahrtrichtung Halle wird bis zur Anschlussstelle Hann. Münden-Hedemünden geleitet. Dort sollen Verkehrsteilnehmer abfahren und in Richtung Hannover wieder auf die A 7 zum Autobahndreieck Drammetal fahren. (Jens Döll)

Im Raum Hann. Münden bis nach Kassel gibt es auch Behinderungen auf der A7. Bis Dezember 2023 sollen die Arbeiten dort abgeschlossen sein.