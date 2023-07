Altkreis Münden: Budget entscheidet über Reiseziel - Urlaub trotz Inflation gefragt

Von: Jens Döll

Die Reisebranche erholt sich langsam wieder. Spanien und Griechenland seien auch in diesem Jahr wieder gefragt, heißt es. (Symbolbild) © Clara Margais/dpa

Sommerzeit ist Ferienzeit. Die Menschen im Altkreis Münden buchen wieder fleißig. Aber: Das Budget spielt eine größere Rolle als früher.

Altkreis Münden - Sommer, Sonne, Ferienzeit? Ja, wenn es nach den Betreibern von Reisebüros im Altkreis Münden geht. Trotz Inflation, Teuerungen und Krieg zieht es die Menschen in den Urlaub, gerade jetzt, wo die Sommerferien begonnen haben.

Reisen nach Spanien und Griechenland beliebt

„Viele Familien sind unterwegs“, berichtet Simone Burmeister von Simone’s Reisewelt an der Mündener Schmiedestraße. Klar sei aber auch, dass „mehr aufs Geld geachtet“ werde. Das bestätigt auch Birgitt Schäfer von Sallweys Reisebüro, das seinen Hauptsitz in Reinhardshagen hat, aber auch in Dransfeld vertreten ist. Sie berichtet, dass bei vielen Buchungen „das Portemonnaie“ entscheidet. „Wir haben dieses Budget, suchen Sie uns bitte was Passendes“, würden viele Kunden sagen.

Schäfer fügt noch hinzu, dass sowohl langfristige als auch kurzfristig Buchungen, trotz all der Teuerungen, noch günstig sein können. Sie erwähnt aber auch, dass „Flüge definitiv teurer geworden sind“. Es gebe weniger sogenannte „Billigflüge“.

Ihr Tipp: Frühe oder sehr späte Flüge buchen, so kann man sparen. „Gute Flugzeiten sind teuer“, so Schäfer. Auch bei der Wahl des Flugtages helfe Flexibilität dabei, einen guten Preis zu erwischen.

Auch Kreuzfahrten seien nach wie vor hoch im Kurs, berichtet Simone Burmeister aus Münden. Sie seien bei Familien beliebt, allerdings sei auch dort der Preis ein sehr wichtiger Faktor. Dass die Kreuzfahrten gefragt seien, bestätigt auch Schäfer von Sallweys.

Branche hat sich noch nicht von Corona erholt

Auch dabei komm es auf den Zeitpunkt der Buchung und eine gewisse Portion Glück an. Einen Trend zu ungewöhnlichen Urlaubsorten können beide Reisebürobetreiberinnen nicht feststellen. Gefragt seien im Altkreis Reiseziele wie die Türkei, Griechenland, Spanien und auch Ägypten. „Komischerweise sind das immer die gleichen Ziele“, sagt Simone Burmeister verwundert. Dass sich die Branche langsam erholt, sieht sie auch. Aber, so relativiert sie: Der Markt sei noch immer nicht wie vor der Coronapandemie. „Wir müssen immer noch die Löcher vor zwei Jahren mit wenigen Einnahmen stopfen. (Jens Döll)

