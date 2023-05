Klostergut Hilwartshausen: Großer Andrang beim Traktortreffen

Von: Christian Mühlhausen

Großer Andrang in Hilwartshausen. Zahlreiche Besucher bestaunten die historischen Fahrzeuge. © Christian Mühlhausen

Zum Traktor- und Oldtimertreffen in Hilwartshausen bei Hann. Münden fanden sich viele Gäste ein.

Hilwartshausen - Lanz, Eicher, Porsche, Hanomag, Schlüter, Deutz, Fendt, Güldner und viele mehr: Liebhaber von Traktor-Oldtimer kamen am Wochenende in Hilwartshausen bei Hann. Münden auf dem großen Schleppertreffen der Traktor-Oldtimer-Freunde Wiershausen (TOF) voll auf ihre Kosten. Mit knapp 400 Schleppern aus allen Teilen Deutschlands, darunter viele Vorkriegsmodelle, echte Raritäten und liebevoll restaurierte Maschinen sowie zahlreichen Besuchern seien die Erwartungen übertroffen worden, bilanzierte Eckhard Finger (TOF) am Sonntag (07.05.2023). (Christian Mühlhausen)

Auch Holzgas-Werner war in diesem Jahr wieder mit dabei.