Nordische Klänge im Kloster: Vokalensemble Sjaella trat in Bursfelde auf

Von: Hans-Peter Niesen

Teilen

Stehende Ovationen für Sjaella (von links): Viola Blache (1. Sopran), Felicitas Erben (1. Alt), Franziska Eberhardt (1. Mezzosopran), Helene Eberhardt (2. Alt), Marie Fenske (2. Sopran) und Marie-Charlotte Seidel (2. Mezzosopran). © Hans-Peter Niesen

Das Leipziger Vokalensemble Sjaella trat in Bursfelde auf. In dem alten Gemäuer wurden nordische Klänge zum Besten gegeben. Es kamen so viele Besucher, dass sogar welche abgewiesen werden mussten.

Hann. Münden – Mit stehenden Ovationen feierten die rund 230 Zuschauer in der Klosterkirche Bursfelde (bei Hann. Münden) das Leipziger Vokalensemble Sjaella für einen eineinhalbstündigen Auftritt, der lange im Gedächtnis bleiben wird: Nicht nur wegen der perfekten stimmlichen Präzision und außerordentlichen klanglichen Vielfalt, sondern auch wegen der Stückauswahl. Sie war unter dem Titel „Nordic Night“ – Nordische Nacht – von der Mythologie und Volksliedern aus Skandinavien geprägt, führte aber auch in die Welt des deutschen und irischen Liedguts –stets in Arrangements mit dem ganz eigenen Sjaella-Charakter. Das Konzert, das vom Mündener Kulturring im Rahmen der Bursfelder Sommerkonzerte organisiert worden war, begann turbulent.

Bursfelde: Hochkarätiges Konzert in voller Kirche

In Südniedersachsen und Nordhessen hatte es sich dank gezielt gestreuter Werbung des Kulturrings herumgesprochen, dass ein außergewöhnliches Konzert in dem 900 Jahre alten Mauern der Kirche stattfinden sollte. Entsprechend groß war der Andrang der Spontanbesucher. Kulturring-Vorsitzende Brunhilde Ulbricht und ihre Mitstreiter rangen um jeden Sitzplatz. „Trotzdem konnten wir rund 20 Interessierte nicht hineinlassen“, bedauerte der Vorsitzende.

Chorgesang mit Wasser im Sektglas als Klangkörper: Helene Eberhardt. © Hans-Peter Niesen

Und kaum hatte das Konzert begonnen, kämpften die Sängerinnen mit einem beziehungsweise mehreren Piepgeräuschen aus Hörgeräten von Besuchern. Dagegen konnten sie nicht ansingen, die Konzentration ging flöten. Nachdem dieses Problem abgestellt war, fing sich das Ensemble und zog die Zuhörerinnen und Zuhörer in seinen magischen Bann.

„Geheimnisvolle Wesen“ aus der Sagen- und Geschichtenwelt Skandinaviens

Dafür sorgten zeitgenössische Kompositionen, Arien des englischen Barockmeisters Henry Purcell und „geheimnisvolle Wesen“ aus der Sagen- und Geschichtenwelt Skandinaviens. „Natur und Geschichten des Herzens vereinen sich in diesen Volksweisen, wobei jedem Lied durch charakterliche Arrangements und stimmliche Wandelbarkeit der Raum gegeben wird, Mysterien seines Kulturkreises zu enthüllen“, hieß es als Vorwort in der Playlist, die der Kulturring zu Beginn des Konzerts verteilt hatte. Die Sängerinnen, im Schnitt alle erst um die 30 Jahre jung, aber bereits seit 18 Jahren musikalisch zusammen unterwegs – inzwischen mit Konzerten in der ganzen Welt – gaben jedem Stück die ganze besondere Sjaella-Note, einmal durch die Arrangements und zum anderen durch ein grandioses Verständnis untereinander.

Da war nicht zu hören, wenn eine Sängerin den Ton an die nächste weitergab, da dominierte keine Stimme und es war noch nicht einmal das Atmen zu bemerken. Perfekter Gleichklang in Vielfalt. Dazu hatte das Ensemble Choreografien einstudiert, den Raum füllend, harmonisch und witzig, wie beim „Jägermix“, einem Potpourri deutscher Volkslieder über die Zunft der Grünröcke. Es bekam gleich eine Portion Extra-Beifall vom Publikum. Und ohne Zugabe durfte Sjaella auch nicht die Kirche verlassen. (Hans-Peter Niesen)