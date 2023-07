Werra-Realschule verabschiedete zwei Abschlussklassen

Von: Eike Rustemeyer

Die Klasse 10b mit Klassenlehrerin Judith Scheuer. © Eike Rustemeyer

Schulabschlüsse in Hann. Münden: Werra-Realschule verabschiedete zwei Abschlussklassen.

Hann. Münden – Mit der feierlichen Zeugnisverleihung endete am vergangenen Freitag die Zeit von 34 Schülerinnen und Schülern an der Werra-Realschule in Hann. Münden. 18 von ihnen schafften den Realschulabschluss, acht den erweiterten Realschulabschluss, fünf einen Hauptschulabschluss und drei erhielten ein Abgangszeugnis.

Abschlussfeier an der Werra-Realschule

„Das ist ein Wendepunkt in eurem Leben“, sagte Schulleiter Frank Müller-Baete den Absolventen voraus. „Bisher waren eure Ziele fremdbestimmt – jetzt seid ihr selbst dran“, führte der Schulleiter aus.

Die Klasse 10a mit Klassenlehrerin Julia Holland. © Eike Rustemeyer

Dass die Absolventen vielfältige und gute Aussichten auf einen erfüllenden Karriereweg haben, davon sprach Sebastian Bornmann, der stellvertretend für den Landkreis Göttingen ein paar Worte sagte. Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg gratulierte den Klassen zum erreichten Schulabschluss und bedankte sich darüber hinaus beim Lehrerkollegium der Werra-Realschule für dessen Arbeit.

Der emotionale Höhepunkt der Abschlusszeremonie war ein von den Schülern selbst produziertes Video. Ein Zusammenschnitt von Handyvideos und Bildern, aufgenommen in den vergangenen sechs gemeinsamen Jahren, gewährte tiefen Einblick in den Alltag der beiden Klassen. Dieser schien häufig von heiterer Stimmung geprägt worden zu seien – die in der Schulaula zusammengekommenen Gäste konnten sich zumindest selten das Lachen verkneifen. Für Julia Holland, die Klassenlehreinn der 10a war die Zeit mit ihrer Abschlussklasse vergleichbar mit einer Reise, in der sie und ihre Kollegen als Reisebegleiter fungierten. In ihrer Rede sprach sie davon, dass „Reisen bedeutet sich zu entwickeln“. Mit dem Zeugnis ende nun der Reiseabschnitt an der Werra-Realschule, so die Lehrerin.

„Viel Glück auf der weiteren Lebensreise, vielleicht schreibt ihr ja mal eine Postkarte“

„Viel Glück auf der weiteren Lebensreise, vielleicht schreibt ihr ja mal eine Postkarte“, sagte Holland. Die Klassenlehrerin der 10b, Judith Scheuer, ermutigte die Absolventen dazu, auch unkonventionelle Lebenswege zu beschreiten. „Freiheit bedeutet, dass man nicht unbedingt alles so machen muss wie andere Menschen“, zitierte Scheuer die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren.

Lyn-Laureen Wandmacher aus der Klasse 10b erhielt vor der Zeugnisvergabe von Schulleiter Müller-Baete eine Ehrung für den jahrgangsbesten Schulabschluss. Sie erreichte einen Notendurchschnitt von 1,8. Jasmin Demir aus der 10a wurde zweitbeste Absolventin, mit einem Schnitt von 1,9. (Eike Rustemeyer)

Die Absolventen sind: Klasse 10a: Alara-Su Akin, Mohannad Atieh, Adelina Bitsi, Ameli Braun, Ali Chakaroun, Gülsu Colak, Jasmin Demir, Mehmet Salih Demir, Sait Demir, Anastasia Günther, Alexandra Küllmer, Cemil Özel, Mariella Reuther, Felix Leon Rhein, Raphael Leonardo Rose, Aleyna Sensever, Michael Stadnuk und Lyn-Laureen Wandmacher. 10b: Yaren Aksoy, Naima Aydin, Felix Barbknecht, Maya Chakaroun, Mehmet Gökay Demir, Michelle Fraas, Lara Friedrich, Sabrina Grebe, Erald Ramadan Haxhia, Madeleine Henrich, Ellena-Shakira Lindner, Nourhane Marji, Lucas Müller, Lars Ole Ortelt, Yüsra-Irmak Özgen und Sabrina Schmidt.

