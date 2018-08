Open-Air im Doppelpack: Zwei Festivals in Hann. Münden am selben Tag

„Jigsaw – just rocks“: Die Band spielt bei Rock am Turm.

Hann. Münden. Da haben Fans von handgemachter Musik unter freiem Himmel am Samstag, 25. August, die Qual der Wahl: Gleich zweimal gibt es in Hann. Münden Rock open air an diesem Tag.

Während die Fördergemeinschaft Tillyschanze zum Rock am Turm bittet mit „Jigsaw – just rocks“ und „Ray Binder and Friends“ lässt der Förderverein zum Erhalt und zur Wiederherstellung der historischen Freilichtbühne die lokalen Musiker „Käpt’n Neugier“, „More Songs About Sex“ und „Block 14“ auftreten. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, die veranstaltenden Vereine bitten aber um Spenden.

Das „More Songs in the Woods Festival 2018“ steigt am Samstag, 25. August, auf der Freilichtbühne Kattenbühl in Hann. Münden. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Es gibt Bratwurst vom Grill und gut gekühlte Getränke.

„Block 14“ macht um 19 Uhr den Anfang. Vor 37 Jahren entschlossen sich Volker Schauer, Lutz Prößdorf und Hendrik Deutsch in Gimte im jugendlichen Alter selber Rockmusik zu machen, eigene Songs mit deutschen und englischen Texten entstanden. Benannt ist die Band nach der Hausnummer des Übungsraums, den sie seit einigen Jahrzehnten nutzen. Melodiöse Rockelemente, kernige Riffs und den Mut zur Lücke, so beschreiben sie ihre Musik.

Mit „Käpt’n Neugier“ geht es um 19.45 Uhr weiter. Das ist der Songwriter Jens Rotzsche, der seine Jugend in Münden „verschwendete“ und in den Achtzigern ein frühes Mitglied der Gemeinschaft der Mündener Beathelden (GMBH) war. Auch, nachdem es ihn nach Darmstadt und Berlin verschlug, habe er nie aufgehört, Songs zu schreiben. Am 25. August kommt er allein mit seiner Ukulele, seinem Kazoo-Gebläse und seinen neuen Songs in sein geliebtes Münden zurück. Er singt von: Überbau mit Unterdruck, Larven, Spiralen, Cosplay-Mädchen, Sommerlöchern, Münden und vom Abbiegen.

„More Songs about Sex“ stehen ab 20.30 Uhr auf der Freilichtbühne. In ihrer Musik, die sie selbst als Post Punk/Pre Grunge definieren, wandelt das Trio auf den Spuren von legendären Indie Bands wie Fugazi, Hüsker Dü, Wipers und Gang of Four. Punk, 60’s Beat, 70’s Rock, schnelle Gitarren, wilde Bassläufe, wuchtige Beats ausgefeilte Melodien und messerscharfe Refrains sind ihr Markenzeichen.

Keinesfalls wolle sich die Band auf ihren 80er Jahre Lorbeeren ausruhen oder wieder in der Versenkung verschwinden, inzwischen seien einige neue Songs entstanden und Studioaufnahmen stehen im Winter 2018 an.

Rock am Turm

Die Schutz- und Fördergemeinschaft Tillyschanze lädt für den 25. August zum neunten „Rock am Turm“ mit Grillfest auf das Gelände an der Tillyschanze ein, teilt Heinz-Peter Schwarze von der Fördergemeinschaft mit.

Zwei Rockbands, „Jigsaw – just rocks“ aus dem Raum Göttingen sowie „Ray Binder and friends“ wollen den Zuschauern einheizen. Seit vier Jahrzehnten stehen die Göttinger auf der Bühne, als Band seit 1982.

Ray Binder, Rock und Blues Urgestein aus Nordhessen, feierte schon 2011 sein 50. Bühnenjubiläum.

Den Blues haben beide und auch eine Schwäche für Rock-Klassiker. Bei Jigsaw darf es ein bisschen heavier sein, Binder und seine Freunde lassen sich von den Golden Sixties inspirieren und haben Lieder aus 50 Jahren Rock- und Popgeschichte im Gepäck.

Das Grillfest an der Tillyschanze beginnt bereits um 18 Uhr. Für den Heimweg wird den Besuchern empfohlen, Taschenlampen mitzunehmen, denn – egal, ob über den Zickzackweg oder den längeren Waldweg – es geht durch den unbeleuchteten Wald.