„Big Jump“ fällt aus – Sicherheit der Schwimmer nicht gewährleistet

Von: Jens Döll

Beim letzten Big Jump im Jahr 2019 machten zahlreiche Teilnehmer mit. © Wiebke Huck

Nachdem der „Big Jump“ 2020 bis 2022 wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, wird er auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Grund seien fehlende Absicherungen.

Hann. Münden – Ein schwimmerisches Großereignis in Hann. Münden muss dieses Jahr ausfallen. Gemeint ist der sogenannte „Big Jump“. Dieser findet im Rahmen des europäischen Flussbadetages am 9. Juli statt und sollte in Münden am Weserstein starten. Mit der europaweiten Aktion wird einmal im Jahr auf das Engagement für mehr Gewässerschutz in den Binnengewässern, insbesondere Flüssen, aufmerksam gemacht.

Auch in Hann. Münden weist man traditionell auf die Versalzung und Verschmutzung der Gewässer Werra, Fulda und Weser hin, durch die den Lebewesen in und an den drei Flüssen die Lebensgrundlage entzogen wird, heißt es von Hann. Münden Marketing (HMM), der Tourismusagentur in der Dreiflüssestadt.

Planungen für Big Jump 2024 in Münden laufen bereits

Hintergrund sei, so die HMM weiter, dass es bei den ansässigen Hilfsorganisationen, die sich um die Absicherung der Schwimmer kümmern, zu Terminüberschreitungen kommen würde: „Einen Ersatz haben wir vergeblich gesucht, weshalb wir uns dazu entschieden haben, den Big Jump 2023 ausfallen zu lassen.“ Diese Entscheidung, so Matthias Biroth von der HMM, sei keineswegs leicht gefallen.

„Ich unterstreiche an dieser Stelle, dass das Wohl aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer an erster Stelle steht und wir deren Sicherheit ohne qualifiziertes Personal und entsprechende Ausrüstung nicht gewährleisten können. Wir bitten daher um Verständnis“, so Biroth weiter. Die Planungen für den Big Jump 2024 liefen laut HMM bereits. So solle eine weitere Terminüberschneidung im kommenden Jahr ausgeschlossen werden.

43 Schwimmer im Jahr 2019 Das letzte Big Jump Flussschwimmen fand in Hann. Münden im Jahr 2019 statt. Es war die zehnte Veranstaltung dieser Art in der Dreiflüssestadt. 9,3 Flusskilometer war die Strecke lang, die die 43 Schwimmer zurücklegten, Endpunkt war in Reinhardshagen. DLRG und THW sicherten die Teilnehmer ab. Der Schwimmer Marco Hohlen aus Hannover erreichte Vaake nach 75 Minuten, dicht dahinter war Joachim von der Heyde aus Berlin.

Der letzte Big Jump fand in Münden im Jahr 2019 statt. Danach funkte die Corona-Pandemie dazwischen, durch die Großveranstaltungen unmöglich wurden. Auch im vergangenen Jahr wurde der Big Jump in Hann. Münden abgesagt. Startpunkt war damals aber Oedelsheim in der Gemeinde Oberweser am 10. Juli. Von Oedelsheim wurde bis Gieselwerder geschwommen. Nächstes Ziel war der Lippoldsberg. Anschließend ging nach Bodenfelde. Damals brachte die Stadt „organisatorische Gründe“ für die Absage vor. (Jens Döll)