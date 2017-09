Harm Adam, CDU-Kandidat für den Landtag: In Bildung investieren

Landkreis Göttingen. Niedersachsen wählt am 15. Oktober seinen neuen Landtag. Im Wahlkreis 16 Göttingen/Münden bewerben sich acht Kandidaten um einen Sitz im Landtag. Wir stellen sie vor.

Mehr Schulsekretärinnen einstellen, um Lehrer von Verwaltungsaufgaben zu entlasten, Grundschulrektoren im ländlichen Raum eine zusätzliche Zulage von 150 Euro zahlen – das sind zwei Punkte, die der CDU-Landtagskandidat im Wahlkreis 16 (Münden/Göttingen) durchsetzen will. Weiteres Ziel sei, mehr Lehrer einzustellen, um den Unterrichtsausfall zu beenden, sagt der Vater zweier schulpflichtiger Kinder.

Die rot-grüne Koalition in Niedersachsen habe bei der Rückkehr von G 8 auf G 9, also Abitur nach neun Jahren, die Zahl der Lehramtsplätze abgebaut. Das werde die Union im Fall des Wahlsiegs ändern. Dabei gilt Adams Augenmerk nicht nur den allgemeinbildenden Schulen, sondern auch den Berufsschulen. Die Berufsbildung müsse durch mehr Lehrer gestärkt werden, die Wirtschaft brauche nicht nur Akademiker, sondern auch gut ausgebildete Fachkräfte in Handwerk, Handel und Industrie. Auch in der frühkindlichen Bildung, in den Kindertagesstätten, sei mehr Personal notwendig. Nur mit einer guten Kinderbetreuung sei es möglich für junge Familien, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen.

Stärken will der Christdemokrat aus Bovenden die Sicherheit im Land. Rot-Grün in Niedersachsen habe die Zahl der Vollzeitstellen bei der Polizei im Vergleich zum Herbst 2012 von 17 700 auf 17 578 abgebaut. Das werde die Union ändern und in den nächsten vier Jahren 3000 neue Stellen schaffen.

Der ländliche Raum brauche eine bessere Infrastruktur, fordert Adam, dazu zählten neben Straßen und Radwegen auch ein schnelles Internet. Es gebe der Region noch zu viele weiße Flecken, also Gebiete ohne Empfang, diese müssen verschwinden. Landrat Bernhard Reuter, meint der Kreistagsabgeordnete, habe das Thema verschlafen, das Breitbandnetz hätte schon viel früher ausgebaut werden können.

Um Kleinbetriebe und mittelständische Firmen im Landkreis Göttingen zu fördern will der Politiker gemeinsam mit seiner Partei darauf drängen, dass die Landkreise wieder direkt Geld aus dem Topf der Europäischen Union beantragen können. Adam meint auf Regionen bezogene Budgets, wie sie es unter der damaligen CDU/FDP-Regierung in Niedersachsen gegeben habe. „Das was ein Erfolgsmodell, das wollen wir wieder einführen.“

Drei Fragen an Harm Adam

Welches Buch hat Sie zuletzt gefesselt?

„Der Klang der Maschine“ von Karl Bartos, einem Musiker der Gruppe Kraftwerk.

Bei welcher Musik entspannen Sie?

Bei Musik von Ultra Fox, Depeche Mode, Pet Shop Boys und Runrig.

Welches ist Ihr Lieblingsreiseland?

Großbritannien (möglichst ungeteilt in der EU).