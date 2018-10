Feuer in Mehrfamilienhaus in Hann. Münden: Zwei Wohnungen zerstört

Fünf Menschen leicht verletzt

+ © Axel Welch Wohnhausbrand in Hann. Münden: Auch eine Drehleiter war im Einsatz. © Axel Welch

In der Straße Am Sportplatz in Hann. Münden brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Die betroffene Doppelhaushälfte ist vorläufig nicht mehr bewohnbar.