Haushalt 2019: Landkreis Göttingen investiert in Schulen

Bildung, Mobilität und die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land: Das sind laut Landrat Bernhard Reuter die drei Schwerpunkte des Haushaltsentwurfs 2019.

Den Haushaltsentwurf brachte Reuter in der jüngsten Sitzung des Kreistages ein. Damit bleibt der Landkreis seiner Linie der vergangenen Jahre treu, in denen diese Bereiche ebenfalls die Haushalte bestimmt haben. Für den Haushaltsentwurf 2019 gelte die schwarze Null, berichtete nun Reuter in seiner Einbringungsrede.

Einen großen Anteil am Investitionsvolumen hat der Schulbereich. Es seien unter anderem neun Millionen Euro reserviert, um Schulgebäude in einem guten Zustand zu halten. Zusätzlich seien sieben Millionen für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der Gebäude und der Schulausstattung geplant.

Einen Schwerpunkt wolle der Landkreis auch auf die Unterhaltung der Kreisstraßen setzen. Eine Million Euro sei dafür im Haushaltsentwurf vorgesehen, weitere vier Millionen für den Aus- und Neubau von Straßen, Radwegen und Brücken.

„Die Maßnahmen erstrecken sich über den gesamten Landkreis – vom Ausbau der K 211 Oberode–Hedemünden inklusive Werrabrücke und Radweg, über den Neubau des Radweges an der K 34 Klein Wiershausen–Settmarshausen, bis hin zum Ausbau der K 402 Willensen bis zur Kreisgrenze“, sagte Reuter.

Ebenso steht die Förderung des ländlichen Raums auf der Agenda. Dafür soll unter anderem bezahlbarer Wohnraum im Landkreis geschaffen werden. In den kommenden Jahren sollen 200 zusätzliche Wohnungen, zumeist Sozialwohnungen, in den Gemeinden des Speckgürtels Göttingens entstehen. „So entlasten wir auch die Stadt Göttingen mit der Aufgabe, die sie sich auf die Fahne geschrieben hat: bis 2030 mindestens 5000 Wohnungen schaffen, 1500 für untere Einkommensgruppen“, erklärte Reuter.

Der Haushaltsentwurf in Zahlen

Landrat Bernard Reuter brachte den Haushaltsentwurf 2019 in der Kreistagssitzung am Dienstag ein. Der Haushalt 2019 habe laut Reuter ein Volumen von rund 627 Millionen Euro, das seien zehn Millionen Euro mehr als im Vorjahr und etwa 90 Millionen mehr als noch vor fünf Jahren im Finanztableau des Zukunftsvertrages prognostiziert wurde.

Die Eckdaten des Haushaltsentwurfes:

• Haushaltsvolumen: ordentliche Erträge : 626,76 Millionen Euro.

• Ergebnis: ordentliches: 476 600 Euro; Gesamtergebnis: 186 700 Euro.

• Investitionen: investive Auszahlungen: 29,6 Millionen Euro.

• Neuverschuldung: Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7,39 Millionen Euro.

• Schuldenstand 31.12.2019: Kredite für Investitionen 111,83 Millionen Euro.