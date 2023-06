Hermannshäger Hobby-Braumeister stellen ihr eigenes Bier her

Von: Eike Rustemeyer

Prost: Der erste Vorsitzende Torben Bode (links) und Mitglied Tobias Richmann. © Eike Rustemeyer

Seit drei Jahren existiert der nicht eingetragene Brauverein bereits, dessen Geschichte in einem alten Werkzeugschuppen begann.

Hann. Münden – Im Hann. Mündener Stadtteil Hermannshagen reihen sich viele Eigenheime aneinander. In den gepflegten Gärten vor und hinter den Häusern mähen die Einwohner die Wiesen, wässern die Blumen oder stutzen ihre Hecke.

In einem dieser Gärten trifft sich regelmäßig eine Gruppe von Männern in einer Hütte, in der sie meistens zehn bis elf Stunden beieinanderbleiben. Sie mischen Zutaten, befüllen große metallene Behälter mit Flüssigkeit und bedienen moderne Computertechnik. Kurz gesagt: Sie brauen Bier. Vor drei Jahren gründeten sich die Hermannshäger Braumeister, die offiziell ein nicht eingetragener Verein sind.

„Alles fing mit einem Geburtstagsgeschenk an“, erinnert sich der 1. Vorsitzende Torben Bode. Die Braumeister, damals noch ein normaler Freundeskreis, verschenkten einen gemeinschaftlichen Braukurs in Clausthal-Zellerfeld. „Das hat den meisten von uns so gut gefallen, dass wir hinterher gesagt haben: Das wollen wir noch mal machen“, sagt Bode. Kurz darauf hätten sie eine kleine Brauanlage mit 30 Liter Fassungsvermögen bestellt.

Werkzeugschuppen in Hobby-Brauerei umgebaut

Dann hätten die Braumeister vor der Herausforderung gestanden, passende Räume für ihre geplante Hobby-Brauerei zu finden. „Dankenswerterweise hatte uns eines unserer Mitglieder seinen alten Werkzeugschuppen angeboten“, sagt Bode. Diesen hätten die Braumeister vollständig ausgeräumt und anschließend drei Monate lang aufwendig renoviert und umgebaut. Und wo einst Spinnen ihr Netz um altes Werkzeug spannten, werden seitdem Hopfen, Malz und Hefe verarbeitet.

Dafür haben die acht Mitglieder des nicht eingetragenen Vereins einen Raum komplett gefliest, in dem der Brauprozess stattfindet. Dazu haben sie einen Aufenthaltsraum gestaltet, den ein selbst gebauter Holztisch mit eingraviertem Braumeister-Logo ausfüllt. Auf dem Dachboden befindet sich ein Fasskühler mit Platz für bis zu zehn Fässer. Bier-Werbeschilder im Retrodesign zieren zusammen mit einer Karte die Wände. Auf der Karte sind mehrere Dutzend Brauereien verzeichnet, die es in Deutschland gibt.

Jedes Jahr verreisen die Hermannshäger Braumeister laut Bode über ein Wochenende, und besuchen in der Umgebung ihres Reiseziels Brauereien. „Wir machen dort Braufortbildungen. Also das erzählen wir zumindest unseren Frauen“, sagt Bode und lacht.

So brauen die Hermannshäger Am Anfang des Brauprozesses wird bei verschiedenen Temperaturen Zucker aus gemahlenem Malz gelöst und ausgewaschen. Das Malz wird dann in Wasser aufgekocht und Hopfen hinzugegeben. Anschließend kühlen die Braumeister das Gemisch herunter und füllen es in einen Gärtank um, wo Hefe zugeführt wird. Von diesem Zeitpunkt an wird das spätere Bier, je nach Sorte, zwischen acht und vierzehn Wochen bei konstant niedrigen Temperaturen gelagert. In diesem letzten Schritt stirbt die Hefe sukzessiv durch die Kälte. Am Ende füllen die Braumeister das Bier in Fässer oder Flaschen, die mit selbst gestalteten Etiketten versehen sind. Die Rezepte und Zutaten beziehen sie online. rus

Hygienebestimmungen untersagen öffentlichen Verkauf

Da sie Hobby-Brauer sind, dürfen die acht Hermanshäger ihre Erzeugnisse nicht verkaufen, erklärt Bode. Offiziell dürfe jedes Mitglied 160 Liter steuerfrei für den Eigenbedarf brauen. Wer ein Hermannshäger Bier genießen will, dürfe das rechtlich ausschließlich unentgeltlich auf dem Grundstück der Braumeister.

„Das liegt an den hohen Hygienebestimmungen in Deutschland“, sagt Bode. Um ihr Bier im öffentlichen Raum anbieten oder verkaufen zu dürfen, bedürfe es deutlich größere Räume. „Wir achten natürlich sehr auf Hygiene und Sauberkeit, aber das für die Vorgaben Notwendige können wir hier nicht leisten“, sagt er. Sie seien bereits an die räumlichen Grenzen gestoßen. Vor Kurzem rüstete die Gruppe ihr Brauequipment auf und schaffte sich einen 3000 Euro teuren Bauturm mit 140 Liter Fassungsvermögen an, der einen Großteil des gefliesten Brauzimmers ausfüllt.

Außerdem sei eine Professionalisierung des Hobbys nicht wirklich erstrebenswert, findet Bode. „Dann artet das schnell in Arbeit aus und das Hobby stirbt“, sagt Bode. Ihm gefalle der gemeinschaftliche Aspekt am Brauen und das man am Ende des Tages sieht, was man geschafft hat. „Und das Trinken“, ergänzt der 2. Vorsitzende Sven Knieps. „Am Anfang haben wir unsere 30 Liter gebraut und die natürlich auch gleich getrunken“, sagt Bode. Auch wenn diese Zeiten vorbei seien, säße die Gruppe abseits des Brauens noch häufig in ihrem Aufenthaltsraum zusammen.

Die Braumeister hätten bereits eine große Anzahl an Biersorten gebraut. Von Pils, über Weizen, bis hin zu Fruchtbieren und Pale Ales. Nur eine Variation stehe auf der Roten Liste: Radler. „Wenn man so viel Arbeitszeit und Mühe in das Bier investiert und das ganze dann mit Limo verunreinigt wird, ist das nur schwer zu ertragen“, sagt Bode.