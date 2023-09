Hitmarkt in Hann. Münden ab Januar dicht

Von: Thomas Schlenz

Will im Auefeld investieren: Hartmut Röhrl, Geschäftsführer der Hoppe + Röhrl GmbH & Co. KG, Eigentümerin des Gebäudes, in dem der HIT-Markt seine Produkte verkauft. Foto: Krischmann © -

Der Hitmarkt in Hann. Münden wird am 31. Dezember schließen. Anschließend soll an demselben Standort mit dem Bau eines neuen Marktes begonnen werden.

Hann. Münden – Das bestätigte die Hit Handelsgruppe GmbH auf Anfrage unserer Zeitung. Die Planungen sähen einen neuen, modernen Standort mit ebenerdigen Stellplätzen, einer Verkaufsfläche für den HIT Markt mit über 2000 Quadratmetern und einen zusätzlichen Drogerie-Fachmarkt vor.

Der Bauantrag sei im April dieses Jahres eingereicht worden. Das Unternehmen gehe davon aus, dass die Baugenehmigung bis Herbst vorliege und mit dem Bau Anfang 2024 begonnen werden könne. Ziel sei es, den Markt zum Ende des Jahres zu betreiben. Die Schließung sei nach dem Weihnachtsgeschäft zum 31. Dezember geplant. Anfang Januar 2024 werde die Räumung des Marktes vorgenommen, um im Februar mit den Abbrucharbeiten zu beginnen. Das Unternehmen gehe von einer Bauzeit von fünfzehn Monaten aus. Die Neueröffnung sei im Frühjahr 2025 geplant.

Für den Zeitraum der Bauarbeiten habe das Unternehmen mehrere Lösungen für einen Interimsstandort geprüft: „Diese waren allerdings nicht umsetzbar“, so das Unternehmen. Leider habe es keinen Standort gegeben, der für eine vorübergehende Anmietung mit den erforderlichen Voraussetzungen in Frage gekommen sei, da für die angesprochenen Vermieter nur eine längerfristige Vermietung in Frage gekommen sei.

„Deshalb müssen wir den Standort Hann. Münden für zirka fünfzehn bis achtzehn Monate verlassen“, so Hit. Für die Mitarbeiter sei das Ziel, „sozialverträglich Lösungen“ zu erreichen. „So werden wir beispielsweise unseren Auszubildenden am Standort anbieten können, ihre Ausbildung in einem anderen Hit Markt fortzusetzen. Ebenso wird ein Handelsfachwirt sein Studium an unserem Standort in Leipzig beenden können.“ Zu den übrigen Mitarbeitern erklärte das Unternehmen, man werde versuchen, für alle Mitarbeitenden individuelle Lösungen zu finden, indem man „verschiedene besondere zusätzliche Leistungen“ anbiete. „Wir würden uns sehr freuen, wenn dies seitens unserer Mitarbeitenden angenommen wird.“ Durch den Neubau könne der Standort Hann. Münden nachhaltig gesichert und erfolgreich für die Zukunft aufgestellt werden, hieß es.

Die Stadt Münden hat mit dem Unternehmen Hit Handelsgruppe GmbH über Alternativen gesprochen, um den Marktbetrieb in der Bauphase aufrecht zu erhalten. Das bestätigte der Wirtschaftsförderer der Stadt, Tobias Vogeley. So sei das ehemalige ALDI-Gebäude in Erwägung gezogen worden. Die Eigentümergesellschaft habe aber nur langfristig vermieten wollen. Weitere Objekte und Varianten seien geprüft, aber als ungeeignet eingestuft worden. (Thomas Schlenz)