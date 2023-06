HNA-Sommertour auf dem Kirchplatz in Hann. Münden: „Ich liebe diese Stadt“

Von: Kira Müller

Teilen

Viele Gäste waren dabei: Am 29.6.2023 machte die HNA-Sommertour als letzte Station Halt auf dem Kirchplatz in Hann. Münden. © Jens Döll

Die HNA-Sommertour hat am Donnerstagabend (29.6.2023) Station auf dem Kirchplatz in Hann. Münden gemacht. Rund 60 Menschen sind gekommen, um Diskussionen zuzuhören.

Hann. Münden – Als letzte Station der HNA-Sommertour steuerten Interessierte am Donnerstagabend den Kirchplatz in Hann. Münden an.

Die Besucher bekamen die Gelegenheit, sich mit den Redakteuren über lokale Themen und die Mündener Allgemeine auszutauschen. Und das mit Erfolg: Etwa 60 Gäste hörten den Gesprächs- und Diskussionsrunden zu.

Diskussionen überMündener Philosophenweg und Lehrschwimmbecken

Chefredakteur der HNA Axel Grysczyk begrüßte die Gäste zu Beginn: „Wir wollen mit den Lesern ins Gespräch kommen, Themen aufnehmen und zeigen, was mit der HNA möglich ist“, so Axel Grysczyk. Gleichzeitig eröffnete er den „heißen Stuhl“, an den sich Landrat Marcel Riethig begab, um mit Redaktionsleiter Thomas Schlenz über Themen des Landkreises zu sprechen.

Konkret: Welche Stellung hat Hann. Münden im Landkreis Göttingen, wie sieht es mit dem Lehrschwimmbecken aus und wie ist es um die Kita-Finanzierung bestellt? Anschließend kamen Anwohner Federico Russo, Bürgermeister Tobias Dannenberg sowie die Landtagsabgeordneten Michael Lühmann und Gerd Hujahn über die Straßenausbaubeiträge für den Philosophenweg ins Gespräch.

Für das Catering sorgten die Kirmesburschen Hermannshagen. Am Glücksrad im HNA-Aktionszelt gab es Preise zu gewinnen.

HNA-Sommertour in Hann. Münden Fotostrecke ansehen

Landkreis Göttingen und die Stadt Hann. Münden

Die Kritik, dass Hann. Münden im Landkreis Göttingen nur wenig Beachtung findet, weist Landrat Marcel Riethig im Gespräch mit der HNA zurück: „Wir müssen das große Ganze beachten und dafür haben wir in Münden viel getan“, sagt Riethig. Dabei bezieht er sich zum Beispiel auf das Familienzentrum und die Ox-Location. In den nächsten Jahren könne man sich jedoch nicht auf „mehr“ einstellen – zusätzliche Projekte können nicht angegangen werden, da die Haushalte voraussichtlich ins Defizit laufen werden.

Marcel Riethig Landrat © Privat

Lehrschwimmbecken in der Mündener Dreiflüsse-Realschule

Das Lehrschwimmbecken in der Dreiflüsse-Realschule werde vorerst nicht saniert. „Wir warten, bis es gar nicht mehr betrieben werden kann“, so Riethig. Erst dann werde saniert. Bis dahin sei die Hoffnung, einen geeigneten Investor zu finden, der ein Hallenbad bauen wolle – Gespräche würden dafür geführt, so der Landrat.

Kita-Finanzierung in der Region Hann. Münden

„Kinder sind die Zukunft“, sagt Riethig. Dafür fördere der Kreis die Kitas seit 2022 mit acht Millionen Euro. „Das ist mehr als in den vergangenen Jahren und wenn wir mehr Spielraum hätten, dann würden wir das gerne unterstützen.“

Dafür sei nun aber das Land Niedersachsen am Zug. Alles, was der Kreis beitragen könne, seien Stipendien, um die Ausbildungen der Fachkräfte zu unterstützen.

„Die Kinder sollen nicht irgendwo hingehen, sondern zu qualifizierten Fachkräften.“

Straßenausbaubeiträge im Philosophenweg in Hann. Münden

Das umstrittene Thema der Straßenausbaubeiträge am Philosophenweg fand großes Publikum bei der HNA-Sommertour. Viele Leser kamen mit bedruckten T-Shirts, um ihre Meinung kundzutun. Auch auf der Bühne wurde rege diskutiert. Auf die Frage, wie sich die Gäste fühlen würden, wenn sie Anwohner wären, antwortete Bürgermeister Dannenberg: „Ich wäre wütend und sauer. Vom reinen Gefühl bin ich ganz bei den Anwohnern.“

So oder so ähnlich äußerten sich auch die anderen Gäste auf der Bühne. Doch ihnen seien die Hände gebunden. Es fehle schlichtweg das Geld.

Man brauche eine Einzelfalllösung für den Philosophenweg – und dafür brauche man Zeit. „Es wird seit 2019 diskutiert, wir brauchen langsam Gewissheit, woran wir sind“, kritisiert Anwohner Federico Russo.

„Der Philosophenweg bewegt uns. Aber ich liebe diese Stadt und die Einwohner“, sagt Dannenberg zum Abschluss. (Kira Müller)

Tobias Dannenberg Bürgermeister © Privat

Michael Lühmann Landtagsabgeordneter Grüne © Kira Müller

Gerd Hujahn Landtagsabgeordneter SPD © Thomas Schlenz

Federico Russo Anwohner Philosophenweg © Privat