HNA-Sommertour macht Halt in Hann. Münden – Thema ist der Philosophenweg

Von: Thomas Schlenz

Dort soll die HNA-Sommertour stattfinden: Der Kirchplatz in Hann. Münden. (Symbolbild) © Symbolbild: Bettina Sangerhausen

Die HNA-Sommertour kommt am Donnerstag (29.06.2023) auf dem Kirchplatz. Straßenausbaubeiträge sind das Diskussionsthema. Es gibt auch Musik und Essen.

Hann. Münden – Die HNA geht auf Sommertour. Am Donnerstag, 29.06.2023, machen wir auf dem Kirchplatz in Hann. Münden Station. Unser Wunsch: Wir möchten an einem Sommerabend mit Ihnen vor Ort ins Gespräch kommen.

Hann. Münden: HNA-Sommertour macht Station

Dafür bieten sich auf dem Kirchplatz mehrere Gelegenheiten. Vor dem HNA-Bus steht ein Redakteur für Anregungen zur Verfügung. Gibt es ein Thema im Ort, über das die Zeitung berichten sollte?

Oder wollen Sie schon immer etwas zu Inhalten der Mündener Allgemeinen loswerden – am 29. Juni haben Sie von 18 bis 21 Uhr dazu eine ganz unkomplizierte Möglichkeit.

Darüber hinaus greifen wir Themen in Münden auf und bieten Informationen aus erster Hand. In einer etwa einstündigen Diskussionsrunde wird es unter anderem um das Thema Straßenausbaubeiträge gehen.

Gäste aus der Politik aus Landkreis und Stadt Hann. Münden

Zu Gast sein werden Bürgermeister Tobias Dannenberg, die Landtagsabgeordneten Gerd Hujahn und Michael Lühmann, ein betroffener Anwohner und Göttingens Landrat Marcel Riethig. Moderiert wird der Sommertour-Talk auf unserer Bühne vom Redaktionsleiter der Mündener Allgemeinen, Thomas Schlenz.

Damit nicht genug. Wir stellen zudem ein blaues Aktionszelt auf. Dort können Sie an Gewinnspielen teilnehmen und sich mit wichtigem Infomaterial rund um unsere Zeitung eindecken. Auch HNA-Chefredakteur Axel Grysczyk ist vor Ort und steht als Ansprechpartner zur Verfügung.

Natürlich gehören zu einer Sommertour auch Gegrilltes und ein gekühltes Getränk.

Vor Ort Präsent sein

„Wegen Corona konnten viele Veranstaltungen nicht stattfinden. Wir als Zeitung waren dadurch seltener vor Ort präsent“, sagt Axel Grysczyk, „jetzt wo alles uneingeschränkt wieder möglich ist, möchten wir direkt zu unseren Lesern und ungezwungen ins Gespräch kommen. Das ist uns ein Anliegen. (Axel Grysczyk/Thomas Schlenz)

Info: HNA-Sommertour am Donnerstag, 29.06.2023, von 18 bis zirka 21 Uhr auf dem Kirchplatz mit Bier, Bratwurst, vielen Gesprächen, Diskussionsrunde und Gewinnspiel.