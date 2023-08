1946 wurde der Mündener Kulturring gegründet

Heinz Hartung entwarf 1946 für einen Wettbewerb das Logo des Kulturrings. Bühne, Musik und Malerei sind über dem gotischen „M“ für Münden unter dem symbolhaften Kulturring dargestellt. © StAHM, Nachlass Hartung, Sammelmappe Kulturring/Repro: Stefan Schäfer

Allen Missständen zum Trotz kursierte schon am 8. Oktober 1945 der Gedanke, einen Kultur- und Kunstring Hann. Münden zu gründen

Hann. Münden – 1946: Das Deutsche Reich existiert nicht mehr. Es ist in vier Besatzungszonen geteilt. Die Kriegsfolgen sind noch überall in Europa zu spüren. Millionen Deutsche werden aus den Ostgebieten vertrieben. Konrad Adenauer wird zum Vorsitzenden der CDU in der britischen Besatzungszone gewählt, für die SPD wird es Kurt Schumacher. Die Briten arbeiten intensiv daran, die Grundlagen für ein demokratisches Miteinander, eine deutsche Zivilverwaltung und das kulturelle Leben wiederaufzurichten. Auf der anderen Seite steht der Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess, der die Untaten des Naziregimes aufdecken soll und der zähe Prozess der Entnazifizierung.

In Münden hat man mit dem Wiederaufbau der am 5. April 1945 gesprengten Fuldabrücke zu kämpfen. Das Februarhochwasser überflutet den Tanzwerder und wirft die Wiederherstellung um Monate zurück.

Am 21. Februar 1946 fand die Gründungsversammlung des Mündener Kulturrings unter der Leitung des Bürgermeisters Hermann Kaufmann statt. Ausschüsse für Musik und Gesang, Theater, kirchliche Veranstaltungen, Vortragswesen und Wanderungen, Handwerkerbildung und Kunsthandwerk sowie letztlich Museums- und Ausstellungswesen charakterisieren das breite Vorhaben des Vereins. Als erster Vorsitzender wurde Dr. Otto Hartenstein (1878-1958) gewählt.

Die Räume der ehemaligen Schlosskapelle (1946) geben Bildwerken verschiedener Künstlerinnen und Künstler neben Plastiken Wüppers, wie „Einsamkeit“ und „stehende Frau“, einen passenden Rahmen. © August Mesch/Repro: Stefan Schäfer

Der Sparte „Museum“ stand Dr. Martin Freytag vor. Dieses ist umso bemerkenswerter, da Freytag das Museum in der NS-Zeit leitete und zudem als Kreisheimatpfleger tonangebend für Kultur und Geschichte in Zeiten des Nationalsozialismus war. Offensichtlich fand Freytags Wirken in den Wochen der Nachkriegszeit Anerkennung, denn er schilderte, dass zahlreiche Exponate in den Kriegswirren mutwillig zerstört oder gestohlen wurden. Schon in der ersten Arbeitssitzung des Ausschusses für das Museums- und Ausstellungswesen am 20. März 1946 wurde aufgrund der Vorbelastung Dr. Freytags der Vorsitz auf den jungen integeren Heinz Hartung (1920-2010) übertragen.

Voller Elan nahm er sich einer ersten Ausstellung im Museum an. Unter dem Titel „Kunst und Kunsthandwerk im Kreise Münden“ wurden vom 2. bis 16. Juni 1946 in den Räumlichkeiten des Museums 59 Kunstwerke ausgestellt. Darunter Werke der Mündener Künstler Heinz Hartung, Alfred Hesse, Heinrich Pforr sowie der Töpferwerkstatt Wüpper und damit maßgebliche Arbeiten von Heinz Detlef Wüpper (1911-1995). Die Ausstellung wurde ein voller Erfolg und in den Folgejahren im Museum wiederholt. Der Hunger nach Kunst und kreativer Entfaltung mag in der Nachbetrachtung so etwas wie eine Therapie für die geschundenen Seelen, sowohl bei den Kunstschaffenden als auch bei den Gästen der Ausstellung, gewesen sein. Nicht selten ging es aber auch um einen dringend benötigten Beitrag zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Für ein Brot griff man daher notgedrungen schon zu Stift oder Pinsel. (Stefan Schäfer)