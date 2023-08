Dieter Röthig wurde offiziell zum Ehrenstadtbrandmeister der Stadt Hann. Münden ernannt

Von: Petra Siebert

Ehrung: der amtierende Stadtbrandmeister, Lutz Hannemann, Ehrenstadtbrandmeister Dieter und dessen Frau Uschi Röthig sowie Bürgermeister Tobias Dannenberg im historischen Packhof. © petra siebert

„Ich bin dann mal weg.“ Mit diesem kurzen aber bestimmten Satz verabschiedete sich Dieter Röthig (67) endgültig von seinen Wegbegleitern, Kameraden und Freunden in seiner Funktion als Stadtbrandmeister.

Hann. Münden – Offiziell hat er das Amt bereits am 31. Juli altersbedingt an Lutz Hannemann übergeben. Am Sonntag wurde er im feierlichen Rahmen von Bürgermeister Tobias Dannenberg im historischen Packhof zum Ehrenstadtbrandmeister ernannt.

Von Anfang 2012 bis Ende Juli 2023 übte er im Rang eines Ersten Hauptbrandmeisters das Amt des Stadtbrandmeisters von Hann. Münden aus. Im Juli hat der Rat der Stadt beschlossen, ihn zum Ehrenstadtbrandmeister zu ernennen.

Bevor Röthig das Feld endgültig räumte, wurde er noch einmal mit Anerkennung, Wertschätzung, Dank und Lob bedacht. Das begann bereits in seinem Wohnort Gimte, als eine halbe Stunde vor Beginn die Sirenen heulten und ein historisches Feuerwehrfahrzeug der Feuerwehr aus Kranzberg seine Frau Uschi und ihn mit Blaulicht zum Veranstaltungsort brachte.

Ein baugleiches Fahrzeug hatte die Gimter Feuerwehr, als Röthig seine Feuerwehrkarriere als stellvertretender Ortsbrandmeister in dem Weserort begann.

Stadtbrandmeister Hannemann stellte in seiner Ansprache fest, dass die Feuerwehr ein wichtiger Teil in Röthigs Leben gewesen ist, was auch oft Verzicht auf Familie bedeutet habe. Doch die habe immer hinter im gestanden.

„Teamgeist hat bei Röthig Priorität gehabt, das hat auch zum Erfolg geführt“, sagte Lutz Hannemann. Teamgeist bedeute Austausch, zuhören, Strategien entwickeln, Aufgaben verteilen und diese anwenden. Allerdings funktioniere das nur mit gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Der Stadtbrandmeister begrüßte dann alle Wegbegleiter aus Röthigs Dienstzeit.

Hann. Mündens Bürgermeister Tobias Dannenberg war es ein besonderes Anliegen, die Arbeit von Dieter Röthig gebührend zu würdigen. Die fünf Jahrzehnte Feuerwehrarbeit seien eine Berufung gewesen, er habe sie mit Leidenschaft gelebt.

„Unter seiner Leitung wurde in der Stadt Schlimmeres vermieden“, machte Dannenberg deutlich. Auch sei Röthig die Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Verwaltung gewesen.

Als Stadtbrandmeister habe er große Anerkennung erworben. Nach den Worten der offiziellen Verabschiedung in einen neuen Lebensabschnitt ernannte Dannenberg Dieter Röthig zum ersten Ehrenstadtbrandmeister.

„Sie sehen, ich bin emotional überwältigt“, sagte Dieter Röthig. „Ich wusste im Vorfeld nicht, wo es und was an dem Tag passiert. Aber diese Wertschätzung freut mich sehr.“ Er ließ es sich nicht nehmen, seinen Wegbegleitern einzeln persönlich Dank für die gute Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen auszusprechen.

Sein aktives Feuerwehrleben sei eine spannende und lange Zeit gewesen, aber man müsse auch loslassen können. „Feuerwehr ist Teamarbeit“, sagte er in die Runde und überreichte seinem Nachfolger Lutz Hannemann seine Rückenkoller.

Die Laudatio zu Dieter Röthigs Ernennung zum Ehrenstadtbrandmeister hielt Albert Bürmann, ehemaliger Kreisfeuerwehrbereitschaftsführer Mitte. Röthig und er kennen sich seit Langem.



Dieter Röthig ist am 1. Juli 1971 in die Freiwillige Feuerwehr Gimte eingetreten. Von 1986 bis 1989 war er stellvertretender Ortsbrandmeister, von 1989 bis zum 31. März 2012 übte er das Amt als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Gimte aus. Seit dem 1. Januar 2012 war er als Stadtbrandmeister für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hann. Münden verantwortlich.



Aus der Vielzahl der Ereignisse während Röthigs Tätigkeit hob der Redner die erfolgreiche Bewältigung der Großbrände in der historischen Altstadt von Hann. Münden wie „Schuh-Rösel“, „Postscheune“ und „BHG“ unter seiner Leitung hervor. Dazu die vielen tragischen Verkehrsunfälle auf der A7, zum Teil auch mit erschütternden Ausgängen.



„Vielfach hast du dich bei psychisch und physisch belastenden Einsätzen hervorragend bewährt. Du gingst gegenüber deinen Feuerwehrkameraden als echtes Vorbild voran“, so der Redner. Röthigs Pflichtauffassung sei deutlich über das normale Maß hinaus gegangen.



Er habe es nicht nur verstanden, in einem immer schwieriger werdenden Umfeld die Interessen der Feuerwehren voranzubringen, er habe auch die erfolgreiche Umsetzung aller notwendigen Beschaffungsvorhaben begleitet.



Zum Ende zitierte Bürmann eine Passage Röthigs aus einem Zeitungsbericht: „Es war mir eine Ehre, meiner Heimatstadt zu dienen. Es war für mich eine Berufung.



Die Feuerwehr hat mein ganzes Leben geprägt. Ich hatte keine anderen Hobbys. Anderen Menschen zu helfen, war für mich das schönste Hobby auf der Welt. Die Feuerwehr war mein Leben“. Auch erwähnte Bürmann noch die Verleihung des Deutschen Feuerwehrehrenkreuzes in Gold, „wenn es einer verdient hat, dann ist es Dieter Röthig.“ (Petra Siebert)