Ideen für ein besseres Hann. Münden: Schüler diskutieren über lokale Themen und geben sie an Rat

+ © Kira Müller Fiktive Sitzung des Rates im Planspiel Pimp your Town: Knapp 150 Schüler trafen sich im Rittersaal im Welfenschloss und diskutierten Anträge zu aktuellen Themen. © Kira Müller

Politik zum Anfassen: Die Mündener Schüler sammelten kürzlich Ideen für die Lokalpolitik, schrieben Anträge und stellten 16 Tagesordnungspunkte in einer Abschlussratssitzung vor.

Hann. Münden – Die Wiedereröffnung der Hängebrücke, kostenfreie Periodenprodukte an Schulen und bessere Straßenverbindungen sowie Nachtbusse – die Jugend in Hann. Münden nimmt teil an der Lokalpolitik. Knapp 150 Jugendliche haben sich kürzlich mit aktuellen Themen beschäftigt.

In einem Planspiel „Pimp your Town“ haben die achten Klassen des Grotefend-Gymnasiums und zwei neunte Klassen der Werra-Real-Schule Ratssitzungen nachgestellt, Anträge ausgearbeitet und bei einer Abschlusssitzung vorgestellt. Den Vorsitz dabei hatte Peter Katzwinkel, Ortsbürgermeister in Gimte, übernommen. Die 16 Tagesordnungspunkte sollen nun an die „echten“ Ratsmitglieder in Hann. Münden weitergegeben werden.

Politik zum Anfassen mit Unterstützung von Ratsherren Hann. Münden

Drei Tage lang haben sich die Jugendlichen in verschiedenen Ausschüssen beraten. Zusätzlich hat eine Gruppe das Projekt dokumentiert, auch eine Broschüre und ein Film sollen im Nachgang zum Projekt entstehen. Auch lokale Politiker waren vor Ort, um mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Organisiert von Maximilian Wendisch, Projektleiter beim Verein Politik zum Anfassen, und sieben weiteren Helfern fand das Planspiel in diesem Jahr in Hann. Münden zum ersten Mal statt.

„Das Projekt war wahnsinnig spannend und es sind tolle Diskussionen entstanden – wirklich bemerkenswert“, sagt Martina Görtler vom Stadtjugendring Münden.

Altstadt W-Lan, gratis Periodenprodukte und ein Nachtbus

Die Jugendlichen haben rege diskutiert: Sie beantragten beispielsweise freies W-Lan für die Altstadt, damit „man immer erreichbar ist und auch wichtige Wege wie zum Beispiel zur nächsten Apotheke finden kann“, erklären die Jugendlichen.

Auch mehr Haltestellen, die auch zu späteren Zeiten angefahren werden, forderte der fiktive Rat. Zusätzlich soll ein Nachtbus angeschafft werden, damit Feiernde oder Arbeiter, die Nachtschicht hatten, die Möglichkeit haben, das Auto stehen zu lassen. „Der letzte Bus nach Gimte fährt um 19 Uhr. Wenigstens bis 21 Uhr wäre es schön, wenn wir die Busse nutzen könnten“, sagt die Antragsstellerin.

Auch Periodenprodukte in Schulen und an öffentlichen Stellen wünschen sich die Schüler des Planspiels. Vor allem für die, die unerwartet ihre Periode bekommen oder die, die sich die Produkte nicht leisten können, sei das eine gute Sache. „So hat man ein sicheres Gefühl“, sagen die Schüler.

Angedacht sei eventuell eine Art Automat, für den Schülerinnen sich am Anfang des Monats Chips im Sekretariat ausleihen können – so könnte Missbrauch vermieden werden. Das Projekt ist ein Teil der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen. Es wird gefördert durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“.

Viele Themen haben die Jugendlichen während der Sitzung als Antrag gestellt, die nun an den Mündener Rat gegeben werden:

Freies W-Lan in der Stadt

Bessere Straßenverbindungen (mehr Haltestellen) mit Fahrten auch nach 19 Uhr sowie mit einem Nachtbus

Streuobstwiesen in Münden und grüne Parkplätze

Gratis Periodenprodukte

Touristenattraktionen: ein Restaurant im Schloss, ein Bienenhaus im botanischen Garten und eine Erweiterung des Museums in der Tillyschanze

Öffnung der blauen Hangebrücke am Tanzwerder

Mehr Solaranlagen an öffentlichen Gebäuden und Plätzen

Hallenbad in Hann. Münden

Bus und Bahnen für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kostenfrei

Insektenhotels

W-Lan in den Weiterführenden Schulen

Mehr Sport- und Freizeitangebote wie Pilates, Yoga, Boxen oder größere Spielplätze mit mehr Geräten. Auch eine Kunst-Klasse könnte angeboten werden

Restauration der Straßen

Reinigung der Stadt: Mehr Mülleimer, die in geringeren Zeitabständen geleert werden, auch die Flüsse sollen sauber gehalten werden

Fünf-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler

Aufklärung über Rassismus an Schulen

