Im Altkreis gibt es noch Zählautomaten für Münzen

Ein- und Zwei-Cent-Münzen sind im Geldbeutel unbeliebt. Selten genutzt sind sie unnötiger Ballast.

So lagen 2017 laut Bundesfinanzministerium 15 Milliarden dieser Kleinstmünzen ungenutzt in Privathaushalten.

Einen SB-Münzzählautomaten, in den Kunden ihre Sparschweine entleeren können, gibt es bei der Sparkasse Münden nicht mehr, berichtet Sprecherin Gabriele Schuster. Er wurde abgeschafft, weil er immer wieder durch Kleinteile, wie Reißzwecken und Büroklammern, beschädigt worden war. Die Bank hat stattdessen in ihrer Hauptgeschäftsstelle eine Maschine, die nur von Mitarbeitern bedient wird. Sparkassenkunden können gebührenfrei ihre Münzen abgeben. Diese werden in sogenannte Safebags umgefüllt. Die Mitarbeiter kontrollieren später das Geld per Hand und bedienen die Zählmaschine. Das Geld wird mit wenigen Tagen Verzögerung auf das Konto überwiesen.

Dieses Vorgehen bedeutet für die Sparkasse im Vergleich zu den ehemaligen SB-Automaten einen Mehraufwand. „Kleingeld ist ein teurer Posten für alle Häuser“, sagt Schuster. Aus Bankensicht sei der Trend weg vom Bargeld eine gute Idee, aber die Deutschen trennten sich nur ungern davon. Das kontaktlose Bezahlen mit Karte oder Handy sei eine neue Entwicklung, die das Bargeld so schnell nicht ersetzen werde.

Die VR-Bank Südniedersachsen wiederum hat in ihren Geschäftsstellen in Münden (Ziegelstraße) und in Dransfeld Münzzählautomaten, in die Kunden ihre Münzen selbst einzahlen können, informiert Vorstandsassistent Harald Kühn. Danach erhalten sie einen Beleg, den sie einem Mitarbeiter vorlegen. Dieser kann ihnen den eingezahlten Betrag in Bar auszahlen oder auf ihr Konto überweisen.

Die Maschinen müssten regelmäßig gereinigt werden, sagt Kühn. Denn die VR-Bank habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wie die Sparkasse. Insbesondere nach dem Weltspartag sei das nötig. Grund zur Abschaffung sehe die Bank aber nicht. Münzen könnten generell in allen Filialen eingezahlt werden.

In Kassel gibt es laut HNA-Umfrage nur noch wenige SB-Münzzähler. Das nutzen private Anbieter: Im Real am Franzgraben bietet beispielsweise Coinstar einen Automaten gegen eine Gebühr von 9,9 Prozent der eingezahlten Summe an.