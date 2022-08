Inselwoche auf dem Tanzwerder beginnt mit heißem Wetter

Live-Musik

+ © Petra Siebert Die Partyband Farbtone spielte Tanz- und Stimmungsmusik und schaffte es nach und nach, die hitzegeplagten Gäste zum Tanzen zu motivieren. © Petra Siebert

Mit der Inselwoche auf der Insel Tanwerder in Hann. Münden bietet Tscha-Tscha-Events Live-Musik im Freien.

Als das tropischste Fest des Hochsommers wurde in den sozialen Netzwerken die Inselwoche von Tscha-Tscha-Events bezeichnet, die am Freitag begonnen hat. Und so war es auch, Partystimmung machte sich auf dem Tanzwerder bei Temperaturen über 30 Grad breit. Während am Freitag DJ Matze für Unterhaltung sorgte, war es am Samstag Livemusik mit der Partyband Farbtone. Tanzmusik von Pop und Rock über Schlager bis hin zu NDW-Songs präsentierten die Bandmitglieder Nadja und Robin.

Zu Beginn kamen die Besucher recht schleppend, doch im Laufe des Abends füllte sich die Veranstaltungsfläche. Es waren sehr viele junge Menschen dabei, allerdings tanzen wollte niemand so recht. Als sich dann Katja Höpfner und Tatjana Dröge den Helene Fischer Song „Atemlos“ wünschten, kamen neben den beiden jungen Frauen noch weitere Paare auf die Tanzfläche. Die beiden Bandmitglieder versuchten alles, um die Tanzfläche noch mehr zu füllen. „Hann. Münden geht es euch gut“, hallte es über den Platz und die Gäste antworteten mit einem lauten „Ja!“. Das Lied „Warum hast du nicht Nein gesagt“, von Roland Kaiser und Maite Kelly kam gut an, viele sangen mit. „Wir haben den Song neulich auf einer Hochzeit präsentiert, das kam nicht so gut“, berichtete Robin und versuchte so, die Gäste aus der Reserve zu locken. Im Laufe des Abends trauten sich immer mehr von ihnen, zu tanzen.

Viele Gäste schätzten es aber auch, an den Tischen zu sitzen, sich bei Cocktails, Longdrinks und Erfrischungsgetränken mit Freunden und Tischnachbarn zu unterhalten und dabei der Musik zu lauschen.

Weiter geht es am Mittwoch, 17. August, mit der Band Decent Romantics. Am Donnerstag, 18. August steht eine Blaulichtparty mit DJ Tiger an und am Freitag, 19 August, stehen Black vs. House mit Passy und Henny Alvero auf der Bühne. Mit der Partyband „El Trinkos“ endet die Inselwoche am Samstag, 20. August. Einlass ist jeweils ab 18 Uhr, los geht’s um 20 Uhr.

Karten gibt es im Vorverkauf unter www.tickets.tscha-tscha.de