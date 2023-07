„Insta-Walk“ in Hann. Münden: Auf der Jagd nach Schnappschüssen

Von: Per Schröter

Die kunstvoll gestaltete Tür des historischen Rathauses bot ein willkommenes

„Insta-Walk“ führt durch die Innenstadt von Hann. Münden. Die Teilnehmer reisten teils von weit weg an. „Hann. Münden hat architektonisch wirklich viel zu bieten“

Hann. Münden – Bei einem „Insta-Walk“ durch Hann. Münden haben Architekturfotografen und Reiseblogger am Sonntag bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten der Dreiflüssestadt bildlich festgehalten.

Hann. Münden: „Insta-Walk“ führte durch die Altstadt

„Hann. Münden hat architektonisch wirklich viel zu bieten“, schwärmt Paul Dylla, während er das historische Rathaus aus allen möglichen Perspektiven fotografiert. Wie die meisten andere Teilnehmer sei er schon zum wiederholten Mal hier. „Aber es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken“, so der Frankfurter.

„Wir bieten solche InstaWalks schon seit 2017 zusammen mit unseren Mitgliedsstädten an“, sagt Vanessa Wilke vom Marketingverein Aboutcities in Bremerhaven. Nach einer coronabedingten Pause in den Jahren 2020 und 2021 hätten im vergangenen Jahr rund 150 Fotofans an den Walks teilgenommen, womit man an den Erfolg der Jahre vor Corona angeknüpft habe. „In diesem Jahr haben wir Führungen zum Thema ,Typisch‘ in 13 Städten angeboten“, sagt Wilke. Neben Hann. Münden seien unter anderem Einbeck, Celle, Gifhorn, Hannover, Braunschweig und Hildesheim dabei gewesen.

Werrabrücke und Welfenschloss als Motiv

Das Kunstwort „Insta-Walk“ setzt sich aus dem Namen des kostenlosen Online-Fotodienstes „Instagram“ und dem englischen Wort „Walk“ für Spaziergang oder Gehen zusammen. „Die Teilnehmenden halten mit Kamera oder Smartphone ihre Eindrücke fest und laden diese auf das soziale Netzwerk Instagram, mit sogenannten Hashtags versehen hoch“, erläutert Wilke. So könnten die Insta-Walk in den Städten live im Internet mitverfolgt werden. „Unter dem Hashtag #acinstameet2023 werden alle Fotos und Storys aus dem Netzwerk aufrufbar“, so die Aboutcities-Geschäftsstellenleiterin. Ein Blick dort hinein könnte sich für Fans der Dreiflüssestadt durchaus lohnen.

Neben dem Rathaus haben die Teilnehmer unter anderem auch die historische Werrabrücke, das Welfenschloss und Dr. Wolfs Wunderkammer kunstvoll abgelichtet und vom Turm der St. Blasiuskirche aus die Stadt von oben fotografiert. (Per Schröter)

In Hann. Münden kann man nun mit einer App auf Stadtführung gehen. Infostelen bieten barrierefreie Übersicht über touristische Angebote.