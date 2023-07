„Internationale Weserfahrt“ ab Münden: 40 Kanuten auf 425 Kilometer langer Tour

Von: Petra Siebert

Das Schleusen am Mündener Tanzwerder war für die Kanuten ein besonderes Erlebnis. © Petra Siebert

Bei strahlendem Sonnenschein startete die „Internationale Weserfahrt“ am Samstag in Hann. Münden. In zwölf Streckenabschnitten von 16 bis 26 Kilometern Länge geht die Tour durch vier Bundesländer.

Hann. Münden - Einen gelungenen Start bei schönstem Sommerwetter hatten 40 Kanuten aus ganz Deutschland und den Niederlanden am Samstagvormittag ab Hann. Münden. Besonders spannend war der eigentliche Start von der Schleuse am Tanzwerder.

„Wir hatten dort einen sehr freundlichen Schleusenwärter“, sagte Gerd Bode vom Landes-Kanu-Verband Niedersachsen, der zusammen mit zwei weiteren Vorstandsmitgliedern die Tour organisiert hat. „Wir sind sehr dankbar, dass wir für einen kleinen Obolus auf dem Gelände des Mündener Kanuclubs vor dem Start übernachten konnten“, betonte Gerd Bode.

Am Freitagabend stand eine Stadtführung an, die den Teilnehmern äußerst gut gefallen hat. „Die Gästeführerin war sehr kompetent und hat die Stadtführung interessant gestaltet, da hat uns die Tourist-Information gut beraten“, so Bode. Allen, die noch nie am Weserstein gewesen sind, zeigte Gerd Bode den Zusammenfluss.

Vom Weserbergland geht es 425 Kilometer in zwölf Streckenabschnitten von 16 bis 46 Kilometern Länge mit zwei Ruhetagen durch vier Bundesländer bis an die Wesermündung nach Nordenham. Die Ankunft ist für den 28. Juli geplant.

Für die Teilnehmer bietet die Tour drei sehr unterschiedliche und zugleich für Deutschland typische Landschaften: das sanfte Mittelgebirge der Oberweser, gefolgt von der weiten, offenen Geest-, Moor- und Heidelandschaft der Mittelweser und ab Bremen die weite Marschlandschaft der Unterweser mit ihren lang gezogenen Inseln und Sandstränden.

Übernachtet wird in eigenen Zelten bei Kanuvereinen oder auf Campingplätzen. Der erste Abschnitt führte mit Zwischenstopps in Bursfelde und Gieselwerder bis nach Bad Karlshafen, wo die Kanuten einen leichten erfrischenden Regenschauer genossen haben.

Weiter ging es am Sonntag dann nach Holzminden. Von dort starten die Teilnehmer nach Bodenwerder, Rinteln, Minden. Dort ist der erste Ruhetag, bevor es weiter nach Landesbergen, Hoya, Achim und Bremen geht, wo ein zweiter Ruhetag ansteht. Der letzte Streckenabschnitt geht nach Rönnebeck und Brake mit der Flussinsel Harriersand zum Ziel Nordenham.

Alle zwei Jahre veranstaltet der Landes-Kanu-Verband Niedersachsen die „Internationale Weserfahrt“, eine sportliche Gepäckfahrt auf der Weser in Hann. Münden bis nach Nordenham. (Petra Siebert)