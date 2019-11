Interview mit Klimaaktivistinnen: Droht die Drei-Pfützen-Stadt?

Sara Drubel und Antonia Phlippen demonstrieren fast wöchentlich für einen effizienteren Klimaschutz. Der Klimawandel bedrohe auch Hann. Münden.

Sara Drubel (18) und Antonia Phlippen (17) engagieren sich bei der Klimabewegung „Fridays for Future“. Die Grotefend-Gymnasiastinnen organisieren mit Mitschülern die Demonstrationen der Mündener Ortsgruppe. Alle zwei Wochen stehen sie auf der Straße, um sich für einen effizienten und schnellen Klimaschutz einzusetzen. Wir sprachen mit ihnen über die Klimakrise, die Rolle der kommunalen Politik und über das Thema Verzicht.

Frau Drubel, ist die Welt noch zu retten?

Drubel: Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Aber Fakt ist: So wie es jetzt läuft, kann es nicht weitergehen.

Warum nicht?

Drubel: Weil die Existenz vieler Menschen durch die klimatischen Veränderungen bedroht ist – und zwar nicht erst in der Zukunft. Ob verheerende Waldbrände in Kalifornien oder heftige Schneefälle in Frankreich: Das Klima hat sich bis heute schon verändert. Es ist viel extremer geworden. Das sagt die überwältigende Mehrheit aller Wissenschaftler. Wir müssen endlich auf den wissenschaftlichen Konsens vertrauen und handeln.

Phlippen: Manche Leute behaupten: Wenn sich nur einer für etwas einsetzt, bringt das nichts. Diese Haltung geht mir auf den Keks. Wenn jeder so denken würde, wäre die Welt wahrscheinlich schon verloren.

Werdet Ihr oft von Skeptikern kritisiert?

Phlippen: Immer mal wieder. Auch von Mitschülern und Leuten aus unserem näheren Umfeld. Sie werfen uns vor, dass wir auch Handys besitzen und im Auto unterwegs sind. Dabei überdenken immer mehr Leute und auch wir unser Konsumverhalten.

Einige Menschen leugnen die menschengemachte Klimakrise. Was glaubt ihr, woran das liegt?

Drubel: Ich glaube, dass zwei Gedanken einige Menschen überfordern. Erstens: Die Klimakrise gibt es wirklich. Und zweitens: Das eigene Leben ist davon betroffen. Diese Erkenntnisse machen Angst. Deswegen verdrängen wahrscheinliche einige Leute den Klimawandel aus ihrem Kopf.

Was kann man dagegen tun?

Drubel: Zunächst setzen wir nicht auf die reine Konfrontation. Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen und diskutieren. Wir arbeiten lösungsorientiert. Wir planen in Hann. Münden eine Vortragsreihe mit verschiedenen Wissenschaftlern. Unser Ziel lautet: Die Menschen informieren, damit sie sich auch für den Umweltschutz engagieren.

Wie kann man sich engagieren?

Phlippen: Man kann auf der Straße Präsenz zeigen und sein eigenes Konsumverhalten überdenken. Aber die globale Klimakrise kann nicht individuell gelöst werden – sondern nur gesellschaftlich.

Warum?

Drubel: Beispielsweise werden niemals genügend Leute auf Inlandsflüge verzichten. Darüber wird es niemals einen einheitlichen Konsens in der Gesellschaft geben. Wir brauchen politische Mehrheiten.

Phlippen: Viele sagen leider, dass sie selbst von der Klimakrise nicht betroffen sind, weil sich das Wetter erst in 100 Jahren ändere. Diese Aussagen sind sehr frustrierend.

Was muss sich verändern?

Drubel: Vieles. Zum Beispiel Subventionen für Bio-Produkte und eine CO2-Steuer. Aber nicht nur die Bundespolitiker müssen endlich handeln. Auch Städte und Kommunen müssen mehr tun.

Was fordert ihr von der Stadt Hann. Münden?

Drubel: Stromsparmaßnahmen und den verstärkten Umstieg auf regenerative Energien. Die Stadt muss Anreize schaffen, damit mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Hann. Münden soll bis 2030 klimaneutral sein. Auch Aufklärungsprogramme können sehr helfen. Schüler und Kindergartenkinder sollen beispielsweise erfahren, dass man auch mal einen Tag auf Fleischkonsum verzichten kann. Denn das ist gar nicht so schlimm.

Phlippen: Der Umweltschutz vor der eigenen Haustür ist sehr wichtig. Denn der Klimawandel kann auch das Leben in Hann. Münden drastisch verändern. Die Stadt rühmt sich ja immer als bekannte Drei-Flüsse-Stadt. Wenn die Dürre in den nächsten Jahrzehnten noch schlimmer wird, heißt Hann. Münden vielleicht bald Drei-Pfützen-Stadt.

Drubel: Wir dürfen eines nie vergessen: Wir brauchen die Erde und nicht die Erde uns. Wenn die Menschheit es nicht schafft, auf die eigene Wissenschaft zu hören, sind wohl Hopfen und Malz verloren. Das meinte Darwin dann wohl mit seiner Theorie der natürlichen Auslese: Wenn eine Spezies wie der Mensch seine eigene Umwelt zerstört, wird sie wohl nicht überleben.

Auch in Kassel hat Klimaaktivismus zur Zeit Hochkonjunktur. Im September diesen Jahres waren rund 15.000 für die Rettung des Planeten auf Kassels Straßen.