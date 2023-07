Der bisherige Superintendent Henning zur Zukunft der Kirche

„Ich bin dann mal weg“. Mit diesen Worten verabschiedete sich Thomas Henning aus dem Kirchenkreis und will sich eine einjährige Auszeit nehmen. © Ekkehard Maaß

Thomas Henning, fast 24 Superintendent des Kirchenkreises Münden, geht nun in den Ruhestand. Wir haben mit ihm über die Kirche, Glauben und Gott gesprochen.

Hann.Münden – Fast 24 Jahre führte Thomas Henning als Superintendent den Kirchenkreis Münden. Zum Ende des Monats ging er in den Ruhestand. In einem feierlichen Festgottesdienst entpflichtete ihn Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder am Sonntag, 18.06.2023, von seinen Aufgaben. Wir sprachen mit ihm über Gott, den Glauben und die Kirche.

Herr Henning, Sie sind nun im Ruhestand und damit von den Pflichten befreit, die Sie als Superintendent eines Kirchenkreises hatten. Aber Sie sind ja auch Seelsorger. Geht der auch in den Ruhestand? Viele Menschen werden weiter Ihren Rat und Ihre Hilfe suchen. Können sie sich weiter an Sie wenden?

Das Angebot zur Seelsorge gehört zu dem Auftrag, der mit dem Amt eines Pastors oder einer Pastorin verbunden ist. Bei meiner Verabschiedung bin ich von allen Aufgaben entbunden worden, die mit dem öffentlichen Amt eines Pastors und meiner Aufgabe als Superintendent verbunden waren. Dazu gehört auch mein Auftrag, als Seelsorger zu wirken. Wer also einen Pastor sucht, der durch sein Amt als Seelsorger zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, ist bei mir zukünftig an der falschen Adresse. Ich darf aber auch als Ruheständler Dinge, die mir vertraulich und als Seelsorger anvertraut worden sind, nicht weitererzählen.

An Kirche kann man auch verzweifeln. Missbrauchsskandale erschüttern nicht nur die katholische, sondern auch die evangelische Kirche. Sie kennen sich nach über 24 Jahren als Kirchenkreisleiter auch mit den Strukturen aus. Muss sich auch da etwas ändern?

Mich hat das sehr erschüttert zu erfahren, dass es in unserer Kirche Missbrauchsfälle gegeben hat und wie lange Opfer allein gelassen wurden. Deshalb bin ich froh, dass Opfer von kirchlichen Mitarbeitenden sich inzwischen an eine neutrale Stelle wenden können und dass klar geregelt ist, dass bei Verdacht an staatliche Stellen übergeben und nicht etwa kirchenintern ermittelt wird. Ich bin froh, dass mir Missbrauchsfälle in den Gemeinden des ehemaligen Kirchenkreises Münden nicht begegnet sind. Der Kirchenkreis Göttingen-Münden muss, wie andere Kirchenkreise unserer Landeskirche auch, bis 2024 ein Konzept zur Prävention von sexualisierter Gewalt einführen. Zur Zeit wird daran gearbeitet. Darin wird zum Beispiel festgelegt werden, welche Voraussetzungen Personen erfüllen müssen, die mit Kindern und Jugendlichen in unserer Kirche arbeiten.

Es gibt Menschen, die sagen, dass sie weiter an Gott glauben, mit Kirche aber nichts mehr anfangen können. Wie sehen Sie das als erfahrener Kirchenmann?

Es gehört ja zu den Grundansichten der Evangelischen Kirche, dass jeder und jede für den eigenen Glauben selbst verantwortlich ist. Niemand kann mir sagen, wie ich glauben soll. Das ist eine ganz persönliche Angelegenheit zwischen mir und Gott. Wenn also Menschen sagen, dass sie an Gott glauben, aber mit der Institution Kirche nichts anfangen können, dann respektiere ich das.

Dann brauchen wir gar keine Kirche?

Ja es gibt Menschen, die brauchen für ihren Glauben keine Kirche. Für mich aber ist Glaube ohne eine Gemeinschaft undenkbar. Ich erlebe zum Beispiel Menschen, die sich gerade darüber austauschen wollen: Was ist denn Glauben? Was kann ich glauben und was nicht? Für diesen Austausch ist Kirche da. Und der Glaube ist nicht nur etwas Innerliches, das Herz und Seele betrifft, sondern auch etwas Äußerliches. Glaube wirkt sich aus auf den Umgang mit anderen Menschen. Auch dafür ist Kirche wichtig, um mit anderen zu verabreden, manchmal auch zu erstreiten, was aus christlicher Sicht etwa zu sozialen Themen gesagt werden soll. Wichtig ist zudem: Glaube braucht vor allem die Feier. Und das kann ich nicht alleine. Ich werbe sehr dafür, Kirche nicht nur als Institution zu sehen, sondern als Gemeinschaft von Menschen, die die angesprochenen Fragen miteinander besprechen und gemeinsam Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen wollen.

Kirche ist im Umbruch. Immer weniger Menschen fühlen sich ihr verbunden. Sind die Zeiten unsicherer als früher?

Ich denke, dass Kirche immer im Umbruch gewesen ist und auch weiter sein wird. Alles andere wäre auch falsch, weil wir als Kirche für die Menschen unserer Zeit da sind. Und Menschen und Gesellschaften ändern sich im Laufe der Zeit. Also müssen wir uns auch ändern und immer wieder neu fragen, wie wir das Evangelium von Jesus Christus heute sagen und tun können.

Haben Sie eine Vision von der Kirche der Zukunft?

Meine Vision ist, dass sich zum einen die bekannte Form unserer Kirche fortsetzen wird mit den Kirchengemeinden vor Ort, mit Pastorinnen und Pastoren, die vor Ort zuständig sind und dort zusammenarbeiten mit anderen Berufsgruppen und Ehrenamtlichen sowie mit Kirchenvorständen. Daneben werden sich andere Formen entwickeln. So gibt es schon jetzt eine Fülle von digitalen Angeboten. Sie können Blogs lesen, sich online mit anderen treffen, christliche Foren besuchen. Das wird zunehmen. Und es wird Gemeinschaften geben, die sich unabhängig von Kirchengemeinden treffen, weil sie ein Thema oder ein Ort miteinander verbinden. Das Kloster Bursfelde ist zum Beispiel solch ein Ort. Auch die Grenzen zwischen den Konfessionen werden unwichtiger werden. Und eine Kirche ohne deutliche Nächstenliebe kann ich mir nicht vorstellen. Die Kirche der Zukunft wird aus meiner Sicht vielfältiger, ökumenischer, diakonisch, individueller und kleiner werden.

„Ich bin dann mal weg“, haben Sie in Ihrem Abschiedsgottesdienst gesagt. So lautet der Titel eines Bestsellers von Hape Kerkeling. Die Komiker, Autor und Schauspieler beschreibt darin, wie er sich eine Auszeit nimmt und zu einer Pilgerreise aufbricht. Wohin pilgern Sie?

Ich habe dieses Zitat von Hape Kerkeling ja mit einem Augenzwinkern gesagt. Ich bin ja jetzt wirklich weg und werde ein Jahr lang keine neuen Aufgaben übernehmen. Ich nehme mir sozusagen eine Auszeit, um Abstand zu gewinnen, damit Neues wachsen kann. Deshalb ist das Bild des Pilgers ganz passend: Wie ein Pilger begebe ich mich auf eine Reise in Unbekanntes. Wie bei einem Pilger ist der Weg das Ziel, bin ich neugierig auf die Erfahrungen in einem Lebensabschnitt, der völlig neu ist für mich. Und wie bei einem Pilger erhoffe ich mir, dass ich neue Erkenntnisse gewinne und entdecke, was mir diese Lebensphase bedeutet. Gesetzt ist aber jetzt schon, dass ich mich freue, mit meiner Frau mehr Zeit verbringen zu können und mit meinen sieben Enkeln.

Zur Person Thomas Henning (65) leitete seit 1999 den Kirchenkreis Münden, seit Anfang dieses Jahres stand er gemeinsam mit Superintendent Frank Uhlhorn an der Spitze des fusionierten Kirchenkreises Göttingen-Münden. Vor seiner Zeit in Hann. Münden war er zwölf Jahre Pastor in der Gemeinde Heiligendorf bei Wolfsburg. Sein Studium der evangelischen Theologie absolvierte er in Marburg und Göttingen. Thomas Henning ist verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern im Alter zwischen 33 und 39 Jahren und Großvater von sieben Enkelkindern. Er lebt weiter in Hann. Münden.