Invasion der Borkenkäfer: Wald in Südniedersachsen wurde hart getroffen

Der Wald in Südniedersachsen wurde im vergangenen Jahr hart getroffen. Sturm und Trockenheit setzten vor allem Nadelbäumen kräftig zu. Eine regelrechte Invasion von Borkenkäfern macht dem Forst zu schaffen.

Der Revierförster von Oberode im Forstamt Münden, Wilken Hartwig, äußert sich unmissverständlich: „Alle alten Forstleute sagen, dass sie einen solchen Borkenkäferbefall noch nicht erlebt haben in Südniedersachsen.“ Die betroffenen Bäume, die noch stehen, müssen dringend gefällt werden, um ein weiteres massenhaftes Ausbreiten der Käfer zu verhindern.

In dieser Woche sind allein 20 Forstwirte in der Revierförsterei Oberode, südlich der Haarthstraße, und in der Revierförsterei Kattenbühl, nördlich der Haarthstraße, mit dem Fällen von Bäumen beschäftigt gewesen. Einige Spezialfahrzeuge, wie beispielsweise ein Harvester, eine Vollerntemaschine, waren im Einsatz. 650 Bäume, davon etwa 70 Prozent Nadelbäume wie Fichten und Lärchen, wurden in dieser Woche abgeerntet, sagt Wilken Hartwig. Das seien ungefähr 500 Festmeter Holz. Deshalb waren Abschnitte der Haarth- und Kohlenstraße in dieser Woche nicht befahrbar.

Die rapide Vermehrung der Borkenkäfer hat ihren Höhepunkt womöglich noch nicht erreicht. Wenn es wärmer werde und die Käfer aktiv, befallen sie weitere Bäume. „Die Spitze dieser massenhaften Ausbreitung ist meiner Meinung nach noch nicht erreicht“, sagt Wilken, „ich schätze, das wird im Sommer der Fall sein“. Um wieder Herr der Lage zu werden, lässt sich der Landesforst von Mitarbeitern aus nördlicheren Gebieten Niedersachsens, die nicht so stark von Borkenkäfern befallen sind, unterstützen, sagt der angehende Förster Jasper Brüning: „Wir Forstleute haben die Hoffnung, dass wir ein verregnetes Frühjahr und auch einen feuchten Sommer bekommen, das mag der Käfer nicht.“

Die gefällten Bäume werden verkauft, an die Industrie und vor allem Brennholzkunden. Die fünftägigen Baumfällarbeiten kosten nach Angaben von Förster Hartwig ungefähr 30.000 Euro. Der Verkauf des nun geernteten Holzes decke die Kosten allerdings nicht.

