Partner in Israel: Jugend stärkt den Austausch

In die Ferne: Elf Reisende, darunter Jugendliche, junge Erwachsene und Betreuer, starteten Anfang Oktober nach Holon, Hann. Mündens Partnerstadt in Israel. Erstmalig waren auch Studenten dabei. Unser Foto zeigt die Gruppe am Flughafen in Tel Aviv.

Hann. Münden/Holon. Erneut ist eine Reisegruppe aus Hann. Münden in die Partnerstadt der Dreiflüssestadt, Holon, aufgebrochen.

Die elfköpfige Gruppe besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowie Betreuern: Erstmals sind Studenten Teil der Reisegruppe. Der Stadtjugendring hat sein Angebot auch für junge Erwachsene geöffnet.

Es werde zunehmend schwerer, Eltern davon zu überzeugen, ihre Kinder von den Reisen in Hann. Mündens Partnerstadt in Israel zu überzeugen, erklärt der Stadtjugendring. Holon befindet sich etwa 70 Kilometer vom Gazastreifen entfernt, wo es seit Ende März immer wieder entlang der Grenze von Palästina und Israel zu Protesten und gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt.

Die Mitreise der drei Studenten, die an den Universitäten Kassel sowie der Georg-August-Universität Göttingen Religion und Jura studieren, solle ein erster Versuch sein, einen Kontakt der Unis zur Universität in Holon zu knüpfen und einen Austausch herzustellen, berichtet Frank Stryga, Vorsitzender des Stadtjugendrings.

Die Studenten seien neue Multiplikatoren, die das Angebot erweitern sollen, erklärt Martina Görtler, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings. Geplant sei daher während des Holon-Aufenthalts, auch die Universität Holon zu besichtigen und sich mit den Verantwortlichen der Uni zu treffen.

Die Reisegruppe kam nach Angaben von Frank Stryga am Tag der Deutschen Einheit am Flughafen in Tel Aviv an und werde bis zum 14. Oktober Holon und Umgebung erkunden und kennenlernen. Dabei seien Touren unter anderem zum geologisch interessanten Erosionskrater Makhtesh Ramon, zur südlichsten Großstadt von Israel, Be’er Scheva, die sich am Rand der Wüste Negev befindet, und eine Tagesfahrt zum See Genezareth geplant.

Man werde nicht nur die Sehenswürdigkeiten von Holon und Jerusalem aufsuchen, sondern auch kulturelle und religiöse Stätten sowie historisch interessante Gebiete besichtigen. So werden sich die Reisenden auch das Wohnhaus und die Grabstätte des ersten Ministerpräsidenten Israels, David-Ben Gurion, anschauen.