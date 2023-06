Julius-Club in der Stadtbücherei Hann. Münden - Anmeldungen noch möglich

Von: Kira Müller

Zwei Monate Lesespaß: Kirsti Dennl von der Stadtbücherei ist Koordinatorin des Julius-Clubs am Standort Hann. Münden © Pressestelle Hann. Münden

Der Julius-Club in der Stadtbücherei von Hann. Münden startet bald. Er findet vom 23.06.2023 bis zum 23. 08.2023 statt. Anmeldungen sind noch möglich

Hann. Münden – „Habt ihr Lust auf eine spannende Lesenacht im Welfenschloss, auf das Batiken von bunten T-Shirts, einen Ausflug in den Kletterpark und spannende wie fantasievolle Bücher? – Dann seid ihr beim Julius-Club, der am Freitag, den 23.06.2023 startet, genau richtig“, heißt es von der Stadtbücherei in Hann. Münden.

Hann. Münden: Stadtbücherei macht beim Julius-Club mit

Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 14 Jahren haben die Möglichkeit, acht Wochen lang die neuesten altersgerechten Krimi- und Fantasiebücher auszuleihen und dabei neben Lesespaß auch Ausdrucksfähigkeit und Textverständnis zu stärken.

Kirsti Dennl, Koordinatorin des Julius-Clubs am Standort Münden, freut sich auch in diesem Jahr wieder sehr auf den Club, der vom 23. Juni bis zum 23. August stattfinden wird. „Es ist ein tolles Projekt, das immer wieder Spaß macht“, sagt sie. In dieser Zeit wird dem Nachwuchs bei der Teilnahme eine gratis Julius-Club-Karte ausgestellt, die zur kostenlosen Ausleihe berechtigt. In diesem Jahr stehen insgesamt 100 Schmöker zur Auswahl, die zuvor von einer Jury ausgewählt wurden. Jeder junge Leser, der mindestens zwei Bücher gelesen hat, wird während der Abschlussfeier im Rittersaal des Welfenschlosses am 25.08.2023 ab 16 Uhr mit einer Urkunde belohnt. Es gebe neben dem Julius-Diplom (mindestens zwei Bücher) auch das Vielleserdiplom, bei dem die Kinder und Jugendlichen mindestens fünf gelesene Bücher vorzeigen müssen.

„Auch die Eltern freuen sich über die neue Lektüre“

„Es hat mal ein Junge mitgemacht, der in acht Wochen 50 Bücher gelesen hat“, sagt Kirsti Dennl. Deswegen stehe in diesem Jahr zum ersten Mal auch die Anzahl der Bücher mit auf der Urkunde.

„Auch die Eltern freuen sich über die neue Lektüre. Viele schauen, was ihre Kinder denn so gelesen haben und lesen dann auch selbst mal rein“, sagt Dennl.

Unter allen jungen Teilnehmern des Clubs wird unter anderem ein Gutschein der Buchhandlung Winnemuth verlost. Wer die Auftaktveranstaltung verpassen sollte, kann auch noch zu einem späteren Zeitpunkt am Club teilnehmen. „Jede Woche bieten wir zudem eine Aktion an, an der die Kinder und Jugendlichen teilnehmen können. Diese Aktionen sind sportlicher, künstlerischer oder informativer Natur“, erklärt Dennl. Alle Angebote des Julius-Clubs sind kostenlos. Finanziert werden sie vom Projektpartner, der VGH-Stiftung in Zusammenarbeit mit der Büchereizentrale Niedersachsen.

Angebot des Julius-Clubs ist kostenlos

Das Projekt findet in 51 öffentlichen Bibliotheken Niedersachsens statt. Julius steht dabei für „Jugend liest und schreibt“ und wird von der Mündener Stadtbücherei in Kooperation mit dem Kinder- und Jugendbüro angeboten. In diesem Jahr lautet das Motto „Julius Vielseitig“.

Anmeldungen für den Julius-Club sind in der Stadtbücherei – Kinder und Jugendliche brauchen in jedem Fall die schriftliche Einwilligung ihrer Eltern – oder auf der Internetseite möglich. (Kira Müller)