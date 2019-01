Kampf gegen Depression: Heilsamer, wertvoller Austausch

Angebot bei der Diakonie

+ © Foto: Margarete Leissa Neue Selbsthilfegruppe Depression startet am 15. Januar: Ansprechpartner für die Gruppe ist Edgar Müller (rechts), er wird in den ersten Sitzungen von Pastor Andreas Risse (links) und Barbara Jankowski (Diakonie Hann. Münden) unterstützt. © Foto: Margarete Leissa

Hann. Münden – Es gab Momente im Leben von Edgar Müller, in denen er sich nur auf dem heimischen Sofa zusammenkauerte. Er wurde lustlos, hatte kein Interesse mehr an sozialen Kontakten, an seinen Freunden, an seiner Familie.