Kilian Schröder ist neuer Hahnenkönig von Lippoldshausen

Kilian Schröder, Rektor der Grundschule in Landwehrhagen, ist neuer Hahnenkönig von Lippoldshausen.

Etliche Besucher wurden bei der Lippoldshäuser Kirmes am Wochenende Zeuge eines besonderen Ereignis: das traditionelle Hahnenschlagen. Das ist so etwas wie „Blinde Kuh“ spielen für Erwachsene.

In der Mitte des Sportplatzes wird ein Tontopf aufgestellt. Teilnehmer starten vom Rand des Sportplatzes, sie werden mit einem Dreschflegel ausgestattet und ihnen werden die Augen verbunden. Nun gilt es, mit verbundenen Augen in die Nähe des Topfes zu kommen und diesen mit zwei senkrechten Schlägen und einem waagerechten Rundumschlag zu treffen.

Wem dies gelingt, der bekommt einen echten Hahn – in diesem Jahr bereitgestellt von Julia Mühlhausen – und darf sich bis zur nächsten Kirmes „Hahnenkönig“ nennen.

Was einfach klingt, hat in der praktischen Durchführung so seinen Tücken: Zum einen ist es die Distanz und die Richtung, die eingeschätzt werden muss, um sie mit verbundenen Augen abzulaufen. Zum anderen die Kapelle, die auf dem Spielfeld Musik macht und zur Irritation des Teilnehmers immer wieder den Standort wechselt. Und dann – das mussten am Freitag gleich mehrere knapp gescheiterte Teilnehmer erfahren – muss der Dreschflegel auch so knapp über den Boden geschwungen werden, dass er den Topf auch trifft. Der bisherige Hahnenkönig Frank Weitemeyer, der im Hahnenkostüm antreten musste, scheiterte ebenso wie andere Favoriten.

Bis Kilian Schröder antrat, der erst seit gut einem Jahr mit seiner Familie auf einem alten Hof in Lippoldshausen wohnt. Der Rektor der Grundschule in Landwehrhagen ging mit großen Schritten auf den Topf zu, angefeuert vom Publikum verfehlten zunächst die beiden ersten Schläge den Topf, ehe der dritte schließlich den Topf zu Bruch gehen ließ.

Anschließend auf sein Geheimrezept angesprochen, antwortete der überglücklich strahlende neue Hahnenkönig mit Hahn „Tassilo“ auf dem Arm: „Die Sonne hat mir auf die linke Wange geschienen, also wusste ich die Richtung, in die ich laufen musste.“

Aber dann habe er sich bei den Schritten verzählt, an der Grundschule zähle man ja in der ersten Klasse ja nur bis 20, ergänzt er schmunzelnd. „Dann hab ich mich einfach auf die Rufe des Publikums verlassen.“ Der Brauch des Hahnenschlagens ist einzigartig in der Region und hat eine lange Tradition im Dorf, wurde ursprünglich aber nicht zur eigentlichen Kirmes, sondern zur zwei Wochen später stattfindenden so genannten Nachkirmes ausgetragen – im Rahmen von allerlei Spielen wie Sackhüpfen, Eierlaufen und Kinderbelustigungen.

Irgendwann wurde die Nachkirmes nicht mehr ausgetragen, das durchaus amüsante Hahnenschlagen aber in die eigentliche Kirmes integriert.