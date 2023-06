1,3 Kilo Marihuana im Haus: Haft auf Bewährung für Mann aus dem Raum Münden

Von: Ekkehard Maass

Ermittler hatten bei einem 27-Jährigen aus dem Raum Hann-Münden über ein Kilogramm Marihuana sichergestellt. Jetzt stand er vor Gericht.

Altkreis Münden – Das Amtsgericht Hann. Münden hat einen 27-Jährigen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Bewährungszeit, in der der Angeklagte keine weitere Straftat mehr begehen darf, setzte es auf drei Jahre fest.

Wie Matthias Thielbeer, Direktor des Gerichts, weiter mitteilte, muss der Mann, der bereits mit 13 Jahren erstmals Marihuana konsumiert hat, zudem eine Sucht-Therapie absolvieren. Das Gericht ging in seiner Gesamtbeurteilung von einem minderschweren Fall aus. Das sah zunächst aber nicht so aus. Ermittler hatten bei dem Angeklagten im Mai 2022 rund 1,4 Kilogramm Marihuana sicher gestellt.

Weil er in einem Zug nach Konstanz so stark nach der Droge roch, hatten ihn Zollbeamte kontrolliert und in seinem Rucksack auch ein Päckchen mit 66 Gramm gefunden. Zudem entdeckten sie auf seinem Handy eine Nachricht, die den Verdacht aufkommen ließ, dass der Mann nicht nur selbst Marihuana rauchte, sondern damit auch Handel trieb.

Sie veranlassten bei dem ledigen Mann eine Wohnungsdurchsuchung und auch dort wurden Ermittler fündig. In einem Schrank lagen weitere abgepackte Portionen, insgesamt rund 1300 Gramm. Zudem fanden die Beamten darin Gegenstände, die gebraucht werden, um Cannabispflanzen zu ziehen, aus denen die Droge hergestellt wird. Vor diesem Hintergrund hatte die Staatsanwaltschaft den Mann auch nicht nur wegen des Besitzes von Marihuana in „nicht geringer Menge“ angeklagt, sondern auch wegen Handels damit.

Während der 27-Jährige vor Gericht den Besitz einräumte, weil er damit sein chronisches Schmerzsyndrom behandele, hat er den Handel damit bestritten. Auch das Schöffengericht unter Vorsitz von Strafrichter Thielbeer sah im Zuge der Verhandlung keinen Beleg dafür, dass der Mann damit gehandelt habe. Dass er Schmerzpatient ist, konnte er vor Gericht glaubhaft darstellen. Er sei auf Cannabis umgestiegen, weil andere Mittel nicht geholfen hätten, und medizinisches Cannabis habe er nicht verschrieben bekommen. Auch die Staatsanwaltschaft hielt nach der Beweisaufnahme nicht mehr an der Anklage des Handels fest. Vom Strafmaß her kam sie zum gleichen Ergebnis wie das Schöffengericht. Auch sie sah die Bedingungen für eine Haftstrafe auf Bewährung für gegeben an.

In seiner Begründung für die Bewährungsstrafe wertete das Gericht zugunsten des Angeklagten, dass er geständig gewesen sei, Reue gezeigt und sich selbst schon um einen Therapieplatz gekümmert habe. Zudem habe der Mann, der zuletzt Sozialleistungen bezogen hatte, eine Anstellung gefunden. Zu seinen Ungunsten wertete es die erhebliche Marihuana-Menge und dass er wegen Besitzes von Betäubungsmitteln bereits zu einer Geldstrafe verurteilt worden war. (Ekkehard Maass)