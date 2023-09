Hann. Mündener Kino auf gutem Weg

Von: Thomas Schlenz

Nach knapp zwei Jahren sieht das Team um Wolfgang Würker das Capitol-Kino in Hann. Münden weiter auf einem guten Weg: „Es gibt uns noch“, sagt Würker.

Hann. Münden – Nach knapp zwei Jahren sieht das Team um Wolfgang Würker das Capitol-Kino in Hann. Münden weiter auf einem guten Weg: „Es gibt uns noch“, sagt Würker. Entsprechend des Bundes- und des weltweiten Trends seien die Zuschauerzahlen allerdings bei Weitem noch nicht auf dem Niveau von vor der Pandemie: Statistiken zeigten, dass Kinos in Nordamerika und Europa rund 30 Prozent weniger Zuschauer in diesem Sommer hätten.

Mittlerweile habe er ein eingespieltes Team aus vier bis fünf Personen um sich, das den Kinobetrieb in der Dreiflüssestadt am Laufen halte und viel Freude bei der Arbeit mitbringe. „Es ist wichtig, den Kunden zu zeigen, dass wir Spaß bei der Arbeit haben“, betont Würker. Das gute Wetter im Mai und Juni habe, wie in anderen Kinos auch, auf die Zuschauerzahlen gedrückt.

Als einen Grund, warum im Vergleich zu früher weniger Besucher ins Kino gehen, sieht Würker das weiter steigende Angebot an Streaming-Diensten. Hinzu komme, dass Filme oft gleichzeitig im Kino und als Streaming-Angebot herauskämen. Dabei bedeute das Erlebnis Kino seiner Meinung nach, das Filmeschauen zu zelebrieren, Emotionen zu teilen und sich mit anderen Kinogängern verbunden zu fühlen.

„Wir hatten versucht, mit Blockbustern in den warmen Monaten mehr Menschen ins Mündener Capitol-Kino zu locken. Das hat aber leider nicht ganz so funktioniert wie erhofft“, so Würker.

Das schlechte Wetter mit Regen im Juli und im August habe dann glücklicherweise wieder zu steigenden Besucherzahlen geführt. „Insbesondere die Filme Oppenheimer und Barbie haben die Zuschauer ins Kino gelockt“, sagt Würker. Das sei auch nur allzu verständlich, da es sich bei beiden Filmen um qualitativ hochwertige Produktionen handele.

Das Hann. Mündener Kino laufe mittlerweile vergleichbar wie das in Witzenhausen. Er und sein Team seien stolz darauf, wenn das Kino wie jüngst (wir berichteten) einen Preis bekomme. „Das bedeutet Wertschätzung für uns und zeigt, dass sich unsere Bemühungen lohnen“, so Würker weiter.

Um mehr Menschen ins Hann. Mündener Kino zu locken, setze er auch auf besondere Veranstaltungen und Ergänzungen zu den Filmen, etwa Gespräche mit dem Regisseur oder, im Falle des Films Oppenheimer, Hintergrundinfos zum Leben der historischen Figur in Göttingen.

„Mit Sonderveranstaltungen merken die Zuschauer: Kino wird von Menschen aus Fleisch und Blut gemacht. Das ist etwas ganz anderes als das bloße Abspielen eines Films“, sagt Wolfgang Würker. Ihm sei es wichtig, dass die Menschen in der Region das Kino als „Ihr Kino“ ansähen. Deswegen sei auch die Verbindung mit der Stadt wichtig.



Am kommenden Wochenende nimmt das Kino laut Würker erstmals am bundesweiten Kinofest 2023 teil. „Für jeden Film, den wir Samstag und Sonntag im Programm haben, kostet das Ticket fünf Euro“, so Würker. Für jeden Geschmack sei an dem Wochenende etwas dabei.



So seien etwa zwei Previews vielversprechender Komödien zu sehen, wie der Film „Die einfachen Dinge“ sowie „Trauzeugen“. Zum Abschluss des Fests sei Christopher Nolans „Oppenheimer“ ebenfalls für fünf Euro zu sehen. Als Beispiele für weitere besondere Termine nennt Würker die Veranstaltung „Dienstag um Drei – Kino für Senioren und andere Filmbegeisterte“. Jeweils am letzten Dienstag des Monats finde diese Veranstaltung statt.



Ab dem 12. September und jeden zweiten Dienstag im Monat starte die neue Reihe „Klassiker des deutschen Films“.



Als erster Film in dieser Reihe laufe am 12. September ab 15 Uhr „Rosen für den Staatsanwalt“ aus dem Jahr 1959. Zur interkulturellen Woche werden drei Filme im Rahmen des Mündener Kinos der Vielfalt gezeigt. Als weitere neue Reihe nennt Würker „Kirche und Kino. Diese sei zusammen mit Diakon Andreas Litzke ins Leben gerufen worden.



Diese Reihe starte am 25. Oktober und laufe jeweils am letzten Mittwoch des Monats. Am Internationalen Tag der Gewalt gegen Frauen am 24. November werde in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Hann. Münden, Melissa Castillo, der Film „Nur eine Frau“ gezeigt. (Thomas Schlenz)