Kirmes in Hedemünden mit bunten Kostümen und Wagen

Von: Petra Siebert

Am Wochenende fand in Hedemünden die traditionelle Kirmes statt. Von Freitag bis einschließlich Sonntag herrschte in Hedemünden der Ausnahmezustand.

1 / 6 Die diesjährige Kirmes in Hedemünden © Petra Siebert

