Klassentreffen des Jahrgangs 1973 der Drei-Flüsse-Realschule auf der MS Weserstein

50 Jahre Abschluss

+ © petra siebert Vor 50 Jahren verließen die Frauen und Männer die Schule, am Samstag kamen sie auf der MS Weserstein zusammen, um das Jubiläum zu feiern. © petra siebert

Vor 50 Jahren haben sie ihren Abschluss an der heutigen Drei-Flüsse-Realschule gemacht. Jetzt haben sie sich auf der MS Weserstein getroffen und sind in Erinnerung geschwelgt.

Hann. Münden – Kaum waren die ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Abschlussjahrgangs 1973 der Drei-Flüsse-Realschule (früher Realschule II) am Samstag auf der MS Weserstein eingetroffen, fühlten sie sich, wie schon in der Schulzeit, eng verbunden. Viele wollten es gar nicht glauben, dass der Abschied von der Schule schon 50 Jahre zurückliegt.

Es war bereits das neunte Treffen. Nach den ersten getrennten Zusammenkünften der A- und B-Klassen, wurde beschlossen, beide Klassen einzubeziehen. So waren am Samstag 31 Ehemalige dabei. Sie kamen nicht nur aus der Region, viele waren aus dem Norden und dem Süden sowie aus Österreich angereist.

In Vergangenenheit schwelgen 50 Jahre nach Abschluss in Münden

Schnell wurden die Erinnerungen der Schulzeit wieder aufgewärmt, der Gesprächsstoff ging auch während der Dampferfahrt nicht aus. Das war auch gut so, denn eigentlich sollte die Fahrt auf der Fulda bis nach Wilhelmshausen gehen. Da aber die Schleuse defekt war, entstand dort eine längere Wartezeit, bevor es, ohne Schleusenfahrt, zurück an den Weserstein ging.

Dort wurde nach einem Abendessen in der Vergangenheit geschwelgt. Die Mündener Diskotheken, die zwei Kinos und die vielen gemütlichen Gaststätten, sind allen noch in guter Erinnerung.

Ein Grund warum der größte Teil der Ehemaligen, nachdem auf dem Schiff Schluss war, noch einen Kneipenbummel durch Hann. Münden unternommen hat.

Kneipen und wilde Partys in Hann. Münden

Auch die für damalige Verhältnisse wilden Partys, die Klassenfahrt nach Pelzerhaken und die Abschlussfahrt nach Holland mit einer Fahrt auf einem umgebauten Frachtkahn waren den Frauen und Männern noch so klar vor Augen, als ob es noch gar nicht so lange her ist. Auch der Sturz eines Klassenkameraden vom Kahn in das Hafenbecken kam zur Sprache. Glücklicherweise ist der Vorfall glimpflich ausgegangen.

Auch wurde über den ehemaligen Geschichtslehrer gesprochen. „Er musste bei uns einiges aushalten“, berichtete eine ehemalige Schülerin. „Wir haben ihn verkannt, denn er hat immer zu uns gehalten und sich sogar bereit erklärt, uns auf der Abschlussfahrt zu begleiten, sonst wäre die ins Wasser gefallen“, ergänzte ein ehemaliger Schüler.

„Nach 50 Jahren wieder aufs Wasser“ - nächstes Treffen 2026

Edeltraud Kahlert, Silke Sedler, Heinz-Jürgen Kampf und Günter Lehne hatten das Treffen organisiert. „Da unsere Abschlussfahrt auf dem Wasser stattgefunden hat, haben wir gedacht, es ist eine gute Idee, nach 50 Jahren wieder aufs Wasser zu gehen“, sagte Edeltraud Kahlert.

„Besonders haben wir uns gefreut, dass zwei Ehemalige gekommen sind, die wir zur Abschlussfeier das letzte Mal gesehen haben“, bekräftigte Günter Lehne. „Da der Zusammenhalt immer noch sehr intensiv ist, haben wir beschlossen das nächste Klassentreffen in drei Jahren anzusetzen“, so Lehne. (Petra Siebert)