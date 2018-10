Klinikum spendete ans Hospiz: Eine Hilfe für Helfende

Ein volles, sattes Sparschweinchen: Das Klinikum Hann. Münden (KHM) spendet 1000 Euro an das Hospiz Hann. Münden. Unser Foto zeigt (von links) Richard Köhler (Sozialpädagoge) und Stefan Starke (Geschäftsführer KHM), Miriam Wahl (Hospizleitung) und Prof. Dr. Volker Kliem (ärztlicher Direktor). Foto: Margarete Le issa

Hann. Münden. Rund 100 000 Euro im Jahr benötigt das Stationäre Hospiz Hann. Münden an Spenden, um den Betrieb aufrecht erhalten zu können. 95 Prozent ihrer Kosten zahlen die Kranken- und Pflegekassen, fünf Prozent muss die Einrichtung selbst erwirtschaften.

Und so sind die Mitarbeiter des Hospizes glücklich über jede Spende: Nun überreichten Geschäftsführer Stefan Starke und der ärztliche Direktor Prof. Dr. Volker Kliem vom Klinikum Hann. Münden (KHM) 1000 Euro an die Hospizleiterin Miriam Wahl, um die Arbeit der Haupt- und Ehrenamtlichen im Mündener Hospiz zu würdigen und zu unterstützen. „Wir wollen somit die Palliativmedizin unterstützen und sind dankbar, dass im Hospiz Hann. Münden Menschen gut versorgt und betreut werden“, erklärte Christiane Fröhlich, Assistentin der Geschäftsführung, bei der Übergabe des Spendengelds an das Hospiz.

Das Klinikum wolle jedes Jahr mindestens eine soziale Einrichtung in Hann. Münden unterstützen. Nun fiel die Wahl auf den „direkten Nachbarn“, erklärt Fröhlich. Während der Eröffnungsfeier des Klinikums im Juni habe man mit einer Charity-Aktion Fitnessarmbänder verlost und dafür Lose verkauft. Circa 565 Euro seien so zusammen gekommen, berichtet das Klinikum, man habe dann auf 1000 Euro aufgestockt. Das Geld fließe in den laufenden Betrieb des Hospizes, meint Miriam Wahl, Leiterin des Hospizes. Mit den Spenden würden aber auch Extraanschaffungen getätigt, wie beispielsweise der Bau eines Gartenhauses sowie die Anschaffung von Duschliegen oder von Aufstehhilfen.

Das Hospiz Hann. Münden gibt es seit Februar 2012, derzeit sind alle Betten in den acht Einzelzimmern belegt. Pro Jahr sterben etwa 100 Personen im Mündener Hospiz. Die Gäste werden bis zu ihrem Tod von Pflegepersonal und von Ehrenamtlichen betreut, derzeit gibt es 20 hauptamtliche Mitarbeiter und 15 Ehrenamtliche, berichtet Wahl. „Wir sind froh über unsere recht hohe Zahl an Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement die Hauptamtlichen entlasten“, so Wahl.

Die Ehrenamtlichen führen beispielsweise Gespräche mit den Gästen, gehen mit ihnen spazieren oder lesen ihnen beispielsweise aus der Zeitung vor.

Kontakt:Stationäres Hospiz Hann. Münden, Vogelsang 103, Tel. 0 55 41/95 44 70, E-Mail: hospiz-hannmuenden@awo-gsdb.de

Spendenkonto: Sparkasse Münden; IBAN DE37 2605 1450 0165 0233 83; BIC NOLADE21HMU. www.hospiz-hannmuenden.de