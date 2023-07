Günes Licht für den Haushalt der Stadt Hann. Münden

Von: Ekkehard Maass

Millionen für die Kindertagesstätten: Die Stadt Hann. Münden bezuschusst die Kindertagesstätten in diesem Jahr mit rund 4,8 Millionen Euro. Grund sei die Unterfinanzierung durch das Land Niedersachsen, so die Stadtverwaltung (Symbolbild). FOTO: Monika Skolimowska/dpa © Monika Skolimowska/dpa

Der jetzt genehmigte Haushalt für 2023 hat ein Volumen von 51 453 000 Euro. Er ist nicht nur ausgeglichen, er sieht sogar ein Plus von 22 200 Euro vor.

Hann. Münden – Die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen hat grünes Licht für den Haushalt der Stadt Hann. Münden gegeben. Das teilt die Stadt gestern Morgen mit. Nachdem die Kommunalaufsicht den Etat der Stadt Hann. Münden zwei Jahre hintereinander (2020 und 2021) nicht genehmigt hatte und die Stadt nur dafür Geld ausgegeben durfte, wozu sie verpflichtet war, stimmte sie nun zum zweiten Mal hintereinander dem Etat zu.

„Wir freuen uns über die positive Meldung aus Göttingen. Die Genehmigung ist das Ergebnis einer intensiven und zielführenden Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und Verwaltung. Wir befinden uns auf einem guten Weg, den Gesamthaushalt langsam aber sicher zu konsolidieren“, wird Bürgermeister Tobias Dannenberg in der Mitteilung der Stadt zitiert.

Nach früheren Angaben der Stadt sieht der Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 51 453 000 Euro und Aufwendungen in Höhe von 51 430 800 Euro vor.

Am stärksten, so heißt es in der Mitteilung weiter, werde die Stadtkasse durch die Kreisumlage (16,2 Millionen Euro), die Gewerbesteuerumlage (1,1 Millionen Euro) sowie den Schuldendienst (1,1 Millionen Euro) und damit insgesamt mit 18,4 Millionen Euro belastet. Das seien 2,3 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Zudem müssten „aufgrund der Unterfinanzierung durch das Land Niedersachsen“ die Kindertagesstätten mit rund 4,8 Millionen Euro bezuschusst werden, teilte die Stadt weiter mit.

Zu Kostensteigerungen sei es in nahezu allen Teilhaushalten gekommen. „Insbesondere beim Personalaufwand hat sich, hervorgerufen durch die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, eine Anhebung um rund 500 000 Euro ergeben. Eine Personalkostensteigerung bis zu dieser Höhe wird aber vor allem aufgrund der aktuell hohen Gewerbesteuererträge zu kompensieren sein“, wird Dannenberg zitiert. Für die Konsolidierung ihres Haushaltes kann die Stadt in diesem Jahr zudem mit einer Bedarfszuweisung des Landes Niedersachsen in Höhe von 6 985 000 Euro rechnen. Sie werde dabei helfen, „den Schuldenabbau voranzutreiben und gleichzeitig wichtige Maßnahmen umzusetzen, die sich bis heute aufgrund der Haushaltsprüfung in der Warteschleife befanden. Hann. Münden schiebt einen Investitionsstau von insgesamt über 30 Millionen Euro vor sich her“, heißt es von Bürgermeister Dannenberg.

Nach Angaben der Stadtverwaltung profitiere Münden in diesem Jahr aber nicht nur von der Bedarfszuweisung, sondern auch von den von 5,8 auf 7,5 Millionen Euro erhöhten Schlüsselzuweisungen des Landes sowie von einer Einmalzahlung des Landkreises als Zuschuss für die städtischen Kindertagesstätten in Höhe von rund 800 000 Euro. „Hinzu kommt ein zu erwartender sechsstelliger Betrag aus der Übernachtungssteuer.“ Zudem machten sich die zum 1. Januar 2022 erhöhten Realsteuerhebesätze (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) bemerkbar. Generell seien aufgrund der gegenüber dem Zeitraum der Corona-Pandemie verbesserten Wirtschaftslage höhere Gewerbesteuereinnahmen zu erwarten.

Nach Angaben zur Haushaltsdebatte im Rat Ende März sind für 2023 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 13,9 Millionen Euro zu erwarten, bei der Grundsteuer rechnet die Verwaltung mit 5,2 Millionen.

Die neueste Haushaltssatzung sieht nach Angaben der Stadt eine weitere Absenkung bei den Liquiditätskrediten auf 37 Millionen Euro vor. (Ekkehard Maass)