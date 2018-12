Kriminallfall wirft Fragen auf: Rosenkrieg am Botanischen Garten

Aussage gegen Aussage

Hann. Münden. Ein Kriminalfall mit vielen Fragezeichen beschäftigt derzeit das Amtsgericht Hann. Münden. Angeklagt ist ein 33-jähriger Mann aus dem Altkreis Münden, der am 23. Juni 2018 seine frühere Lebensgefährtin nach einem Streit in der Nähe des Forstbotanischen Gartens in Hann. Münden gegen 18 Uhr zu Boden gerissen, getreten und geschlagen haben soll.