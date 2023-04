Küsterin der St. Blasius-Kirche geht nach 26 Jahren in den Ruhestand

Von: Eike Rustemeyer

Nelli Feit beim Anzünden der Kerzen. © Eike Rustemeyer

Ein Vierteljahrhundert war das Gesicht von Nelli Feit das erste, das Besucher beim Betreten der St. Blasius-Kirche gesehen haben.

Hann. Münden – Nelli Feit ist Event-Managerin, Türsteherin, Empfangskomitee und Hausfrau in einem. Die genaue Berufsbezeichnung der 64-Jährigen: hauptamtliche Küsterin der St. Blasius-Kirche. Seit 26 Jahren bereitet Feit in der evangelisch-lutherischen Kirche in Hann. Münden die Gottesdienste vor. Im September verabschiedet sie sich nun allerdings in den Ruhestand. Die Kirche sucht bereits nach ihrem Nachfolger.

Die Tätigkeiten, die Feit noch bis Herbst dieses Jahres erledigt, sind vielfältig. Dekorieren, Gesangbücher verteilen, die Bestuhlung herrichten, Kirchenbesucher empfangen und hinterher wieder aufräumen. „Man hat immer Abwechslung und viel Kontakt mit den unterschiedlichsten Leuten“, beschreibt Feit die Vorzüge ihres Jobs.

Und der kann auch mal anstrengend werden, erzählt sie. An Feiertagen mit vielen Gottesdiensten, wie kürzlich an Ostern, sei sie hinterher „erschöpft ohne Ende“. Aber wenn dann die ersten positiven Rückmeldungen kommen, seien die Strapazen schnell vergessen. In Monaten ohne größere Feiertage betrage ihre Wochenarbeitszeit 20 Stunden.

Die Küsterin verbindet Kirche und Gemeinde

Die Küsterin ist auch ein Bindeglied zwischen Kirche und Gemeinde. Wenn jemand Anmerkungen oder Fragen zur Raumgestaltung und den Gottesdiensten hat, werde Feit häufig zuerst angesprochen. Kommunikation, egal ob mit Kirchenbesuchern oder Pastoren, hält Feit für einen fundamentalen Baustein ihres Berufes.

Eine Küsterin müsse offen sein und auf Leute zu gehen können. Die Gabe, Aufgaben selbstständig zu erkennen, sei auch von großer Wichtigkeit. Es handele sich nicht um einen Beruf, bei dem man tatenlos am Rand steht und wartet, bis die Zeit vergangen ist. Als „sehen und machen“ fasst Feit ihre Tätigkeit zusammen.

Wenn sie die letzten 26 Jahre Revue passieren lässt, bleibt ihr vor allem die gute Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Gedächtnis. „Es ist dieses Gemeinschaftsgefühl. Jeder greift dem anderen unter die Arme, egal welche Position er innehat“, sagt die Küsterin.

Die St. Blasius-Kirche sei die erste „richtige“ Kirche, die die gebürtige Kasachin je in ihrem Leben gesehen habe. Und wer auch immer künftig die organisatorischen Zügel in dem Mündener Gotteshaus in der Hand hält, ihm wünscht Feit gutes Gelingen. Vor allem aber, dass er „hier genauso gut aufgenommen wird, wie ich es wurde“, sagt sie.

Wie viel ein Küster der St. Blasius-Kirche verdient, sei nach Angaben der Kirchenvorstandsvorsitzenden Helga Hillebrecht abhängig von verschiedenen Faktoren. Berufserfahrung und Alter spielten eine entscheidende Rolle, weshalb der Betrag individuell und nicht genau zu beziffern sei.