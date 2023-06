Kunsthandwerkermarkt „Exklusiv & Schön“ am Dielengraben in Hann. Münden lockte Besucher

Von: Petra Siebert

Bunt und fantasievoll war der Stand von Dagmar Griewisch-Berkau mit Töpferarbeiten. © Petra Siebert

An zwei Tagen (24. und 25.6.2023) wurde der Dielengraben in Münden zur Flaniermeile: Marktbeschicker zeigten ihr vielfältiges Angebot - von Schmuck bis hin zur Keramik.

Hann. Münden – „Der Markt war gut besucht, die Aussteller zufrieden und wir werden im nächsten Jahr wieder kommen“. Das sagte Birgit Rehse von dem Unternehmen Tourismusberatung und Eventmanagement aus Bad Bevensen, die den Markt „Exklusiv & Schön“, am Wochenende organisiert hat.

An den beiden Tagen hatte sich der Dielengraben in eine Flaniermeile vom Feinsten verwandelt. Die vielen Besucher nutzten das Angebot von über 40 Marktbeschickern bei schönstem Sommerwetter.

Einzelstücke und Kleinserien beim Kunsthandwerkermarkt am Dielengraben

Die Künstler, Handwerker und Designer präsentierten erlesene und ausgefallene Einzelstücke und Kleinserien, die immer den Charakter des Besonderen und Individuellen haben. Angefangen bei Mode, Taschen und Hüten über Keramik-, Holz- und Metallarbeiten bis hin zu Grafiken, Skulpturen und Schmuck aus verschiedenen Materialien.

Ein Vogel als Töpferarbeit war eines der vielen Stücke, die auf dem Markt angeboten wurden. © Petra Siebert

„Wir bieten auf dem Markt Luxus an, und da überlegt man schon, ob man Geld dafür ausgeben möchte“, so Birgit Rehse.

Es war schon zu spüren, dass die Besucher zurückhaltender seien als die Jahre vor Corona. Ab und zu war herauszuhören, dass doch der Urlaub an erster Stelle steht. „Andere Besucher wiederum äußerten sich lobend, dass so schöne und exklusive Produkte angeboten werden.“

Den Handwerkern in Münden über die Schulter schauen

Die Besucher empfanden es als angenehm, sich mit den jeweiligen Künstlern und Handwerkern zu unterhalten und sich die Entstehung der Werke erklären zu lassen. So kamen viele nette Gespräche zustande.

Außerdem konnten Interessierte einigen Handwerkern über die Schulter schauen.

So zeigte Dagmar Griewisch-Berkau aus Solingen die Technik der Töpferei. An ihrem Stand war schönste Gebrauchs- und Dekorationskeramik zu bewundern.

Alte Kunst: Michaela Fedeschin zeigte, wie aus den Schweifhaaren eines Pferdes in Handarbeit eine Bürste entsteht. © Petra Siebert

Michaela Fedeschin, die ein Bürsten und Besen Atelier in Hannover betreibt, dokumentierte wie ihre hochwertigen Produkte aus natürlichen Materialien hergestellt werden. Pflanzenfasern, Wildschweinborsten, Roß- Ziegen- und Dachshaar verarbeitet sie in Bürsten, Besen und Staubwedeln. Am Stand zeigte sie, wie aus den Schweifhaaren eines Pferdes eine Bürste entsteht.

Gefundenes Metall, ausgedientes und weggeworfenes Eisen verarbeitet der Alfelder Otfried Faul zu menschlichen Formen und tierischen Körpern. Diese Metallkunst stieß auf breites Interesse.

Nächste Veranstaltung am Dielengraben: Keramik- und Töpfermarkt

Der Geruch von Duftkugeln aus Holz lockte. Shahbaz Bag präsentierte ein Sortiment in vielen verschiedenen Duftnoten wie beispielsweise Kirsche, Apfel, Moschus, Sandelholz, Grapefruit und Lavendel. Die Holzkugeln werden in einem speziellen Verfahren in hochwertigen Ölen getränkt, sodass sie sehr lange ihren Duft behalten.

Shahbaz Bag bot an seinem Stand bunte Duftkugeln aus Holz an. © Petra Siebert

Und lässt der Duft nach einiger Zeit nach, lebt dieser nach Besprühen mit Wasser wieder auf.

Neben dem Kunsthandwerk haben kleine Genussmanufakturen Käse, Schinken und feine Liköre angeboten.

Der nächste Markt am Dielengraben ist der Keramik- und Töpfermarkt am Wochenende, 5. und 6. August. (Petra Siebert)