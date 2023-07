Landesfischereiverband fordert sofortigen Stopp von Salzabwässer-Einleitung durch K+S

Von: Kira Müller

Teilen

Fischsterben im vergangenen Jahr: Eine Brasse liegt im Wasser vom deutsch-polnischen Grenzfluss Oder. © Patrick Pleul/dpa

Die Ableitung von Salzabwässern durch das Kasseler Unternehmen K+S steht weiter in Kritik. Auch der Landesfischereiverband Niedersachsen und das Regierungspräsidium Kassel äußern sich nun.

Hann. Münden – Die Salzableitungen des Kasseler Unternehmens K+S in die Werra stehen weiterhin in Kritik. Nun äußerte sich auch der Landesfischereiverband Niedersachsen: „Die Warnungen der Fischereigenossenschaft Münden und des Umweltbundesamtes vor einem Fischsterben an der Werra sind aus fachlicher Sicht völlig berechtigt“, sagte der Vorsitzende Torben Heese und forderte einen „sofortigen Einleitungsstopp“.

Den Ernst der Lage habe auch Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer erkannt, indem er eine schnellere Reduzierung der Salzeinleitungen fordere. Das führe zwar in eine richtige Richtung. Aber so Heese: „Minister Meyer will das Risiko einer Umweltkatastrophe minimieren, wir wollen das Risiko eines Fischsterbens an Werra und Weser vollständig vermeiden und nicht die ,Oder-Katastrophe‘ wiederholen, darum ist ein sofortiger Einleitungsstopp das einzig richtige Mittel“, sagt der Vorsitzende.

Landesfischereiverband fordert sofortigen Stopp von Einleitung

Bezeichnend sei auch, dass K+S bei so einer schwierigen Thematik bei vielen Fragen eine fachliche Antwort inklusive Schadensvorsorge schuldig bleibe.

„Die Einleitgenehmigungen wurden K+S unter Zugrundelegung ‚normaler‘ Verhältnisse erteilt. Inzwischen haben wir völlig andere Bedingungen durch Hitzeperioden mit äußerst niedrigen Pegelständen und Wassertemperaturen über 20 Grad. Diese Veränderungen sind ideale Wachstumsbedingungen für die giftigen Algen. Wir brauchen jetzt andere Antworten und darum fordert der Landesfischereiverband Niedersachsen einen sofortigen Einleitungsstopp, um dann neue Konzepte fachlich zu erörtern,“ erklärte der Vorsitzende abschließend.

Vom Regierungspräsidium (RP) in Kassel, das die wasserrechtlichen Erlaubnisse, die für die Einleitung der Abwässer von K+S in die Werra erforderlich sind, hieß es: „Die in der wasserrechtlichen Erlaubnis festgelegten Grenzwerte am Pegel Gerstungen werden fortlaufend überwacht. Die Einleitung von salzhaltigen Abwässern in die Werra ist so anzupassen, dass die Grenzwerte an der Messstelle zuverlässig eingehalten werden. Insofern muss bei einem niedrigeren Durchfluss in der Werra die Einleitmenge entsprechend reduziert werden.“

Salzkonzentrationen schon „deutlich zurückgegangen“

Die Salzkonzentrationen in der Werra seien durch die Reduzierungen der Salzabwassermengen und der darin gelösten Salze im Vergleich zum Jahr 2000 bereits deutlich zurückgegangen.

Mit der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 31. Dezember 2020 seien die Grenzwerte in der Werra am Pegel Gerstungen weiter gesenkt worden. Zudem seien eine Senkung des Chloridwerts festgelegt und auch Magnesium und Kalium reduziert worden.

Mit der Erlaubnis vom 23. Dezember 2021 seien durch das RP Kassel weitere stufenweise Absenkungen der Grenzwerte für Chlorid festgelegt worden: Von 2000 mg/l Chlorid in 2022 über 1820 mg/l in 2023 auf 1700 mg/l in 2024. Diese Werte dürfen an keinem Tag im Jahr überschritten werden.

Eine weitere Absenkung der Grenzwerte für die Jahre 2026 und 2027 bleibe vorbehalten und hänge von der Überprüfung der Zielwerte durch die Flussgebietsgemeinschaft Weser (FGG Weser) ab, dessen Vorsitz das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz hat, heißt es vom Regierungspräsidium.

Die Flussgebietsgemeinschaft Die sieben Länder Bayern, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die an der Weser liegen, haben sich zu der Flussgebietsgemeinschaft (FGG) Weser zusammengeschlossen. Diese koordiniert die Zusammenstellung der Unterlagen für den Bewirtschaftungsplan und das Maßnahmenprogramm nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), indem sie alle länderübergreifenden Auswertungen, Konzepte und Berichte für die Länder erstellt.

Bestmöglicher ökologischer Zustand der Werra werde erreicht

Die Festlegungen der einzuhaltenden Grenzwerte, in der die Einleitung für die Jahre 2022 bis 2027 geregelt wird, beruhe auf der aktuellen Bewirtschaftungsplanung der FGG Weser zur Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).

Bereits im Jahr 2015 habe die FGG festgestellt, dass durch die Umsetzung von „sehr weitreichenden Maßnahmen durch das Unternehmen – unter anderem die Errichtung einer Kainit-Kristallisations-Flotationsanlage (KKF) Anlage, unterirdische Einstapelung der Produktionsabwässer und einer forcierten Haldenabdeckung – bis Ende 2027 das gute ökologische Potenzial (Umweltqualitätsziel der WRRL) in der Weser und der bestmögliche ökologische Zustand der Werra erreicht werden könne“, heißt es vom Regierungspräsidium. (Kira Müller)