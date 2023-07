Landkreis Göttingen: Falsche Notrufe führen zu Mehraufwand in Leitstelle

Handyupdate schuld

Hosentaschenanrufe im Landkreis Göttingen häufen sich. Sie bedeuten für die Leitstellen einen erheblichen Mehraufwand. Grund ist ein Handy-Update

Landkreis Göttingen – In den Leitstellen der Polizeidirektion Göttingen gehen seit Anfang Juni auffallend viele falsche Notrufe ein: Sogenannte „Hosentaschenanrufe“ belasten die Polizisten, die tagtäglich etwa 440 Notrufe entgegennehmen und Einsätze koordinieren. Hosentaschenanrufe werden unbeabsichtigt durch Handynutzer ausgelöst, die sich zum Zeitpunkt des Anrufes in keiner Notsituation befinden.

Mehr Hosentascheanrufe im Landkreis Göttingen

„Die Polizeidirektion Göttingen verfügt über zwei regionale Leitstellen mit Standorten in Hameln und Göttingen. In beiden Leitstellen gehen täglich insgesamt etwa 35 Hosentaschenanrufe ein. Das entspricht einem prozentualen Anteil von knapp acht Prozent aller eingehenden Notrufe“, stellt der stellvertretende Leiter der Leitstellen, Polizeihauptkommissar Alexander Golik, fest.

Von der Kommunalen Regionalleitstelle (KRL) Göttingen heißt es dazu: „2022 gingen im Jahr 207 893 Anrufe ein, davon 86 754 Notrufe über die Nummer 112 sowie 63 512 Anrufe zur Krankentransportdisposition und 5 063 Anrufe der Polizei. Das sind also 238 Notrufe pro Tag im Schnitt. Acht Prozent davon wären 19 Hosentaschenanrufe, was ein realistischer Wert ist.“

Eingehende Anrufe würden sorgfältig geprüft werden: „Wenn sich am anderen Ende der Leitung niemand zu Wort meldet oder das Gespräch abrupt beendet wird, könnte sich die Person auch in einer Notsituation befinden, was es durch einen standardisierten Rückruf der Leitstelle zu klären gilt. Das bindet unsere vorhandenen Ressourcen bei ungewollt getätigten Hosentaschenanrufen erheblich“, so Golik weiter.

Die aktuelle Häufung der Hosentaschenanrufe komme durch ein fehlerhaftes Update bei Android-Handy, heißt es von der KRL Göttingen weiter. Notrufe sollten hierdurch einfacher abgesetzt werden können. Grundsätzlich sei dies zwar gut gemeint gewesen, die Umstellung führe jedoch derzeit zu zahlreichen unbeabsichtigten Anrufen.

„Bitte aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons“

Behoben werden könne dies durch ein Update. „Bitte aktualisieren Sie das Betriebssystem Ihres Mobiltelefons, sobald ein Update zur Verfügung steht. Zudem ist es grundsätzlich empfehlenswert, Betriebssysteme immer auf dem neuesten Stand zu halten – beispielsweise durch die Einstellung einer automatischen Software-Installation“, rät Alexander Golik abschließend. Die Mitarbeiter der KRL Göttingen raten zudem, Kleinkindern kein notruffähiges Telefon zum Spielen zu geben. (Kira Müller)