Kommissar KI ermittelt: Künstliche Intelligenz spürt Kinderpornografie auf

Aufwendige Ermittlungsarbeit: Die Suche nach kinderpornografischem Material im Internet und die Suche nach ihrer Herkunft. Dabei bekommen die Ermittler nun Unterstützung durch Künstliche Intelligenz (Symbolbild). © Arne Dedert/dpa

Künstliche Intelligenz spürt Kinderpornografie auf. Darauf setzt die Polizeiinspektion in Göttingen. Doch Menschen ersetzt sie noch nicht.

Landkreis Göttingen – Künstliche Intelligenz (KI) ist bei der Göttinger Polizei inzwischen eine feste Größe, wenn es um Ermittlungen in Fällen von Kinderpornografie geht. Sie werde bei jedem Fall eingesetzt, sagte Kriminaldirektor Oliver Tschirner, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen. Es gehe darum, die belastende Arbeit der Ermittler zu erleichtern.

KI bei der Polizei: Hilfe bei der Ermittlung

Die Software durchforste sichergestellte Datenträger wie Festplatten oder Speicher von Smartphones nach verdächtigen Bilddateien. Angesichts der häufig riesigen Datenmengen, die zu bewältigen seien, sei die KI für die Ermittler eine große Hilfe, „insbesondere wenn es bei Sicherstellungen und Beschlagnahmungen von etlichen Datenträgern um eine Priorisierung geht“. Ein Ermittler müsse sich die entdeckten Bilder aber trotzdem noch einmal ansehen, erläutert Tschirner.

Der Grund sei, dass allein die von der Künstlichen Intelligenz getroffene Feststellung, dass sich in einem Datenspeicher Kinderpornografie befinde, „in Deutschland noch nicht als gerichtsfester Beweis gilt“. Hinzu komme, dass die Software noch immer „lerne“. Deshalb müsse auch weiterhin ein Mensch bei jeder von „Kommissar KI“ gefundenen Datei per Mausklick bestätigen, „dass sie richtig liegt oder eben einen Fehler gemacht hat.“ Das sei zurzeit zwar noch aufwendig, langfristig stelle der Einsatz der KI aber eine erhebliche Erleichterung der Ermittlungsarbeit dar. Laut Polizei nutzen Täter in den meisten Fällen das Internet, um an Bilder und Videos zu kommen.

Belastung für Polizisten ist hoch

Tschirner weist darauf hin, dass die Ermittlungen in Fällen von Kinderpornografie angesichts der Bilder, mit denen die Beamten dabei konfrontiert würden, sehr belastend seien. „Deshalb werden in der Polizeiinspektion Göttingen dafür nur freiwillige Ermittler eingesetzt.“ Und jeder könne von dieser Aufgabe auch jederzeit zurücktreten. Hinter jedem kinderpornografischen Bild stehe ein Opfer, das missbraucht worden sei. Tschirner geht davon aus, dass die Ermittlungsarbeit künftig noch zunehmen werden, weil immer mehr Fälle gemeldet und erkannt würden. (Ekkehard Maaß)

Fallzahlen bei Kinderpornografie steigen Wie aus der Kriminalstatistik der Polizeiinspektion Göttingen hervorgeht, registrierten die Ermittler im vergangenen Jahr 161 Fälle von Kinderpornografie. Die Fallzahlen sind damit zwar auf demselben Niveau wie im Vorjahr mit 160 Fällen, aber gegenüber 2020 mit 108 Fällen deutlich gestiegen. Ursachen für den Anstieg der Fallzahlen sieht die Polizei „in einer deutlich verstärkten Anzeigebereitschaft und einer weltweit optimierten Internetauswertung“.

Auch von der Polizei in Northeim wird Künstliche Intelligenz bei der Ermittlung eingesetzt.