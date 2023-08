Polizei gibt Tipps für Eltern, Erstklässler und Autofahrer

Von: Jens Döll

Defensiv fahren und auf die Geschwindigkeit achten. Das rät die Polizei allen Verkehrsteilnehmern. Auf unserem Symbolbild wurde die Geschwindigkeit innerorts nicht eingehalten. © Jens Döll

Die Polizei im Landkreis Göttingen gibt Tipps für Eltern, Erstklässler und Autofahrer. Denn: Heute fängt die Schule wieder an.

Landkreis Göttingen – In Niedersachsen beginnt ab Donnerstag (17.08.2023) wieder die Schule, das erfordert von Autofahrern besondere Vorsicht. Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, die auch den Altkreis Münden umfasst, werden am Samstag, 19.08.2023, annähernd 2000 Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Um allen Schülern einen sichern Schulweg zu ermöglichen, gibt Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Göttingen, einige Ratschläge für Eltern, Schüler und auch Autofahrer.

Eltern und Schüler: Üben und „Schulterblick“

- Arnecke rät, auch sogenannte „Elterntaxis“ zu verzichten. „Geben Sie ihrem Kind die Chance selbstständig zu werden, indem es zu Fuß zur Schule geht oder mit dem Bus fährt“, so der Sicherheitsberater. Das Kind solle am besten nur in Ausnahmefällen gefahren werden. Auch sollten Eltern darauf achten, nicht zu nahe an der Schule zu parken, da sonst eine „Gefahrenstelle“ entstehen könne.

- Kinder sollten sichtbare Kleidung tragen. „Helle Kleidung und Reflektoren können in der Dunkelheit das Leben ihrer Kinder retten“, so Arnecke.

Jörg Arnecke, Verkehrssicherheitsberater der Polizei. © Privat

- Kindern könne es helfen, gemeinsam mit anderen Kindern zur Schule zu gehen. „Organisieren Sie mit anderen Eltern und Kindern Abholketten und begleiten Sie Ihr Kind zu Beginn der Schulzeit bis zum ersten Treffpunkt und holen Sie es von dort wieder ab.“

- Eltern sollten Kindern ein Vorbild sein und ihnen beibringen, zum Queren der Straße Zebrastreifen oder Ampeln zu nutzen. Auch rät Arnecke, dass Eltern das richtige „Schauen“ lehren.

- Übung macht den Meister. Eltern können mit ihren Kindern den Schulweg mehrmals einüben.

Autofahrer: Immer defensiv fahren und die Geschwindigkeit drosseln

- Kinder nehmen Geschwindigkeiten anders wahr, so Arnecke. Daher sollten Autofahrer immer mit angepasster Geschwindigkeit fahren und mit der Spontanität der Kinder rechnen. „Tobende und spielende Schulkinder reagieren spontan und unkonzentriert“, so der Sicherheitsberater. Daher gelte immer, stets defensiv und vorausschauend zu fahren.

- Laut Arnecke werden von den örtlichen Verkehrswachten an vielen Stellen im Landkreis Göttingen Banner, auf denen beispielsweise „Achtung Schulkinder“ zu lesen ist, aufgehängt. Diese sollen die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren. (Jens Döll)