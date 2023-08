Trinkbrunnen nicht für überall geeignet

Landkreis Göttingen: Planen für zukünftige Hitze

Von: Jens Döll

Momentan hält sich der Sommer zurück, aber manche Kreise und Kommunen rüsten sich mit Planungen schon für die Zukunft. (Symbolbild) © Sebastian Willnow / dpa

Im ganzen Land wurden vor Kurzem Hitzeschutzpläne diskutiert. Die Kommunen im Landkreis Göttingen zögern noch. Aber es gibt auch schon Bewegung.

Landkreis Göttingen - Aktuell macht der Sommer eine Pause, von Gluthitze ist unsere Region weit entfernt. Doch hinter den Kulissen läuft die Aufstellung von sogenannten Hitzeschutzplänen, die eine Reaktion auf die vermehrte Zahl von „Hitzetagen“ darstellen soll. Diskutiert wird die Aufstellung solcher Pläne auch auf Bundes- und auf Landesebene. Ziel ist es, Menschen vor starker Hitze zu schützen.

Hitzeschutz: Gemeinden zögern noch

Die Gemeinden im Altkreis Münden sind beim Erstellen solcher Notfallpläne noch am Anfang. In der Samtgemeinde Dransfeld sei noch nicht mit der konkreten Aufstellung eines Hitzeschutzplans begonnen worden. Es werde aber versucht, bei Bauten zentrale Schutzmaßnahmen umzusetzen, berichtet Marco Gerls, Leiter des Hauptamtes und Stellvertreter des Samtgemeindebürgermeisters. Dazu zählten bei Um- oder Neubauten, beispielsweise zur Vermeidung des Aufheizens von Innenräumen, der Einsatz von Sonnenschutzverglasung und geeigneten Verschattungssystemen in den Kindertagesstätten und Schulen.

„In den Schulen haben wir im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie die Installation von raumlufttechnischen Anlagen vorgenommen und erwarten hier einen wirkungsvollen Beitrag zur Reduzierung der Innentemperaturen in der Zukunft“, so Gerls. Zudem sei der Schutz vor starker Hitze auch Teil des Klimaschutzkonzeptes der Samtgemeinde, das gerade erstellt werde. Städtebaulich werde sich mit dem Hitzeschutz im Rahmen des aktuell in der Planung befindlichen Neubaugebietes „Zaunstätte“ in der Stadt Dransfeld befasst und Maßnahmen zur Verringerung der Hitzebelastung flössen in die Planung ein, so Gerls weiter.

Hann. Münden: Warten auf Klimaschutzplan

In Hann. Münden soll, bevor ein Plan gegen Hitzewellen aufgestellt wird, erst einmal auf die Fertigstellung des Klimaschutzkonzeptes gewartet werden, so Stadtsprecher Mathias Simon.

Davon verspricht sich die Stadt wichtige Erkenntnisse, woraus weitere Maßnahmen abzuleiten wären, um auf Extremwetterlagen, so auch Hitze, angemessen reagieren zu können. „Man kann in diesem Fall von aufeinander aufbauenden Konzepten sprechen“, so der Stadtsprecher.

Hann. Münden befinde sich aber in einer besonderen geografischen Lage, mit drei Flüssen und waldreichen Landschaften. Das führe dazu, dass die Bedingungen angenehmer seien als in einer Großstadt, in der viele Flächen versiegelt seien.

Auf Kreisebene scheint die Planung weiter fortgeschritten zu sein. So heißt es vonseiten des Landkreises Göttingen, dass im kommenden Jahr ein Klimafolgenanpassungskonzept erstellt werde. In diesem sollen auch Themen wie Hitze und Dürre aufgenommen werden.

Vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen heißt es dazu von Stadtsprecher Dominic Kimyon: „Im Rahmen des sich derzeit in Entwicklung befindenden Klimaanpassungskonzeptes wird im Handlungsfeld ,Menschliche Gesundheit‘ ein ,Hitzeaktionsplan´ gemeinsam mit dem Gesundheitsamt entwickelt.“

Schutz von alten und kranken Menschen steht im Fokus

Die Hitzeaktionsplanung werde sich primär auf das Thema Hitzeprävention und Hitzestressbewältigung konzentrieren. Dabei werde ein Fokus auf vulnerable Personengruppen, wie Kinder, Alte und Kranke, gelegt.

Die Stadt Göttingen erstellt gerade ein „Stadtwasserhitzeplan“ mit hochauflösenden Karten. Mit diesen Karten sollen sich die Auswirkungen von starker Hitze auf die einzelnen Stadtgebiete aufzeigen lassen.

Das Ganze soll Rückschlüsse von heute und bis Mitte des Jahrhunderts unter Berücksichtigung eines fortschreitenden Klimawandels zulassen. Diese Daten sollen dann in die Stadtplanung einfließen.

Zwar werden gerade erste Pläne für den Hitzeschutz in der Region von Kommunen und Landkreis ausgearbeitet, doch es gibt auch schon konkrete Dinge, die das Leben während Hitzewellen erleichtern sollen.



Trinkbrunnen nicht für überall geeignet

In der Stadt Dransfeld beispielsweise wurde im Rathaus vor einigen Jahren ein öffentlicher Wasserspender im Wartebereich des Einwohnermeldeamtes installiert. Der Bau von Trinkbrunnen in Außenbereichen der Samtgemeinde sei nicht in der Planung. Das hat aber einen bestimmten Grund, so führt Marco Gerls, Hauptamtsleiter der Samtgemeinde, aus. Es müssten nämlich örtliche Gegebenheiten berücksichtigt werden. „Die Empfehlungen der Bundesregierung zur kostenlosen Bereitstellung von Trinkwasseranlagen zielen eher auf Orte mit stärkerer Frequentierung wie etwa Parkanlagen, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen ab.“

In den Dörfern innerhalb der Samtgemeinde Dransfeld wäre die Installation von Trinkwasseranlagen daher wohl zu hinterfragen, so Gerls weiter.

Anders ist da wiederum die Lage in Göttingen, der südniedersächsischen Großstadt. Dort sollen mit EU-Fördermitteln sogenannte „Cool Networks“ entstehen. Darunter ist die Entwicklung eines stadtweiten Netzes aus schattigen Aufenthaltsorten, etwa Kirchen oder Bibliotheken, und Verkehrswegen zu verstehen, so Göttingens Stadtsprecher Dominic Kimyon.

Er weist auch auf die Kampagne „reFill“hin. Dabei können Trinkflaschen kostenfrei mit Wasser befüllt werden. Das geht beispielsweise in den Räumen der Stadtbibliothek, des Städtischen Museums, des Neuen Rathauses und der Göttinger Entsorgungsbetriebe. Ziel sei es außerdem, künftig vermehrt frei zugängliche Trinkwasserbrunnen an öffentlichen Plätzen oder in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung zu stellen. „Ein Trinkbrunnen befindet sich bereits in der Fußgängerzone Weender Straße 21“, berichtet Kimyon.

Hann. Münden: Schottergärten tragen zur Erhitzung bei

In Hann. Münden ist momentan nicht von der Installation von Trinkbrunnen die Rede. Um aber das Mikroklima der Dreiflüssestadt zu schützen, gehe man auch gegen Schottergärten vor. Diese tragen zur Versiegelung des Bodens bei, was dazu führe, dass sich das Stadtgebiet verstärkt aufheize, heißt es vonseiten des Stadtsprechers Mathias Simon. (Jens Döll)