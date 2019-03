Landvolk-Kampagne: Jeder kann spenden und Blühpate im Altkreis Münden werden

Auf so einer bunten Blumenwiese fühlen sich Insekten wohl.

Altkreis Münden. In der Region wollen Landwirte zusätzliche Blühstreifen für Wildbienen, Schmetterlinge und andere Insekten anlegen und hoffen dabei auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Unter dem Motto „Wir machen Göttingen bunter“ hat der Kreisbauernverband Landvolk Göttingen jetzt eine Kampagne vorgestellt, bei der sich Privatpersonen, Vereine, Gemeinden, Schulen und Firmen aktiv für mehr Blütenvielfalt in der Landschaft im gesamten Altkreis Göttingen einsetzen können. Die Kampagne gilt auch für den Altkreis Münden.

Gemeinsam mit Projektpartnern wie Banken, Sparkassen und Vertretern des Landhandels, die zunächst einen finanziellen Grundstock gelegt haben, sollen in diesem Jahr im ganzen Landkreis zusätzlich zu den bereits vorhandenen 900 Hektar weitere Blühstreifen entstehen.

So wird man Blühstreifenpate

Für 20 Cent pro Quadratmeter kann man Blühstreifenpate werden, Landwirte aus der Region setzen diese dann in der Landschaft um. „Anpacken statt nur reden. Jeder, der etwas für die Natur machen möchte, ist angesprochen“, sagt Achim Hübner, Geschäftsführer beim Göttinger Landvolk. Die Blühflächen würden selbstverständlich zusätzlich zu bereits vorhandenen angelegt, für die der Landwirt bereits eine Förderung bekomme.

Das Landvolk will nach eigenen Angaben damit zeigen, wie wichtig ihm das Thema ist und gleichzeitig die Menschen mit in die Verantwortung nehmen, die jetzt aktiv und lokal etwas bewegen könnten. Wie kann man mitmachen? Ganz einfach, in dem etwa 50 € für 250 qm auf eines der Konten überwiesen werden mit dem Stichwort: „Blühstreifen“ und dem Namen einer Gemeinde, zum Beispiel „Blühstreifen Hann. Münden“.

Mindestbetrag von zehn Euro

Das Landvolk organisiert dann den passenden Landwirt für den Blühstreifen, vorzugsweise im Wunschgebiet oder aber möglichst nah dran. Als Saatgut werden bewährte pollen- und nektarreiche Blühpflanzenmischungen verwendet. Es wird um einen Mindestüberweisungsbetrag von zehn Euro gebeten, damit nicht zuviel Verwaltungsaufwand entsteht.

Das Landvolk möchte gerne die Blühflächenpaten und die Landwirte auf einer Internetseite nennen und dazu eine Karte anlegen. „Bei größeren Geldbeträgen kann es eine bestimmte Fläche sein, die nur einem Blühflächenpaten zugeordnet ist, bei weniger umfänglichen Spenden wird der Geldbetrag einem Landwirt zugeordnet, dessen Flächen in der Karte zu finden sind“, sagt Achim Hübner. Durch ein „Nein” im Überweisungstext signalisiert der Spender, dass der Name nicht veröffentlicht werden soll.

Spendenkonto: Sparkasse Göttingen: Landvolk Göttingen, IBAN: DE35 2605 0001 0056 0673 90 oder Volksbank Mitte: Landvolk Göttingen, IBAN: DE69 2606 1291 0000 0578 92