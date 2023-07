Lautsprecher bei Rock for Tolerance gestohlen

Polizeibericht

+ © Friso Gentsch/dpa Auf dem Rock for Tolerance Festival wurden zwei Lautsprecher gestohlen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen auf dem Rock for Tolerance Festival zwei große Musiklautsprecher von der Bühne gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 2 und 10 Uhr, heißt es in einem Polizeibericht.

Hann. Münden – Entwendet wurden Lautsprecher im Wert von etwa 570 Euro. Die Maße der Lautsprecher betragen 75,6 Zentimeter mal 48,4 Zentimeter mal 45 Zentimeter. Sie seien mit einem Gewicht von 19,5 Kilogramm pro Stück zudem recht schwer und unhandlich, teilt die Polizei weiter mit.

Die Beamten gehen davon aus, dass das Diebesgut durch die Täter nicht ohne weiteres mit bloßen Händen, sondern mutmaßlich mit einem Fahrzeug, Fahrradanhänger oder anderweitig abtransportiert wurde. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Hann. Münden unter Tel. 0 55 41/ 95 10 zu melden. jbr