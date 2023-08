Teilweise kamen Kinder ohne ihre Eltern an

„Leben geprägt von Respekt“: Altkreis Münden über Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen

Von: Jenny Breiding

Teilen

Das Haus der Nationen in Hann. Münden: Auch hier kommen Flüchtlinge aus der Ukraine unter. © Per Schröter

Anderthalb Jahre ist es am 24. August her, dass Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine begann. Seitdem flüchteten viele Ukrainer nach Deutschland. Auch im Landkreis Göttingen wurden sie aufgenommen, manche blieben, manche verließen die Region wieder. Wir haben uns im Altkreis Münden umgehört.

Altkreis Münden – Aktuell seien 2 666 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit im Landkreis Göttingen gemeldet, das berichtet Olaf Hauke, Sprecher beim Landkreis Göttingen. Im vergangenen Jahr seien 3360 Menschen zugereist, davon waren 3059 ukrainischer Herkunft. 475 Menschen seien seitdem wieder fortgezogen.

In diesem Jahr kamen 327 Menschen in den Landkreis, davon seien 205 aus der Ukraine. Die Gemeinschaftsunterkünfte Wollershausen und das Haus der Nationen seien nahezu vollständig belegt, in der Notunterkunft Germershausen lebten derzeit 41 Personen, die Notunterkünfte Osterode und Lenglern seien in Bereitschaft.

„Wohnraum ist grundsätzlich vorhanden“, teilt Hauke mit. Die Vermittlung der aktuell in den Notunterkünften vorhandenen Personen stelle sich jedoch weiter als schwierig dar, da zunächst für die jeweilige Familie eine passende bezugsfertige Wohnung gefunden werden müsse.

Situation insgesamt entspannter

Weiterhin würden Zuweisungen zum Zwecke von Familienzusammenführungen erfolgen – insgesamt sei die Situation aber „etwas entspannter“. In der Samtgemeinde Dransfeld leben zurzeit 65 Ukrainer, zeitweise waren es 85, teilt Bürgermeister Mathias Eilers mit. Sie seien ausschließlich in Privatunterkünften untergebracht.

In der Samtgemeinde bestand anfangs die Herausforderung, in kurzer Zeit sehr viele Personen aufnehmen zu müssen, berichtet Eilers. Aus der Bevölkerung habe es aber erfreulicherweise viele Angebote zu verfügbarem Wohnraum gegeben. Die Mitarbeiter und Freiwilligen der Gemeinde unterstützten nach wie vor bei Formularfragen und Behördengängen.



Es gebe aber eine Sprachbarriere: „Für die Schulen und Kindergärten bleibt es weiterhin eine große Herausforderung, die Kinder mit oftmals keinen bis geringen Sprachkenntnissen in den Alltag der Einrichtungen zu integrieren“, sagt er.

Teilweise kamen Kinder ohne ihre Eltern an

Auch Kinder und Jugendliche ohne Erziehungsberechtigte sind im Landkreis Göttingen angekommen. In Hann. Münden lebten zeitweise vier Kinder ohne Eltern, teilt Olaf Hauke, Sprecher des Landkreises Göttingen, mit. In Duderstadt habe die Zahl bei 40 Kindern oder Jugendlichen gelegen, aktuell seien es noch acht. „Durch das Tabaluga Haus hat sich für den Standort Duderstadt eine auffällig hohe Anzahl ergeben“, sagt Hauke. Dort kommen unter anderem Waisenkinder aus der Ukraine unter.

In Staufenberg wohnen aktuell 119 Personen aus der Ukraine. Die Unterbringung erfolge dezentral, berichtet Bürgermeister Bernd Grebenstein. „Zum Teil bei Verwandten, Freunden oder Bekannten“, sagt er. Im Jahr 2022 waren es noch 145 Menschen, Anfang dieses Jahres bereits vier weniger.

Grebenstein betont den guten Umgang miteinander: „Insgesamt kann ich sagen, dass die Unterbringung der Ukrainer sehr harmonisch und störungsfrei stattfindet. Das Zusammenleben ist geprägt von Dankbarkeit, Respekt und gegenseitigem Verständnis“, sagt Grebenstein.

Er danke allen hilfsbereiten Bürgern für die engagierte Hilfsbereitschaft, nicht nur bei der Unterbringung, sondern auch für die gute Bereitschaft an Geld- und Sachspenden bei den verschiedensten Hilfsaktionen. Laut Grebenstein steht jedoch kein öffentlicher Wohnraum für die Unterbringung der Flüchtlinge zur Verfügung.

Daher hänge die Aufnahmemöglichkeit weiter an der Verfügbarkeit und Bereitschaft von privaten Unterbringungsmöglichkeiten. In Hann. Münden leben aktuell 279 Menschen aus der Ukraine, teilt Anne Müller-Kuke von der Stadtverwaltung mit.

Ukraine Willkommenstreff in Hann. Münden

In der Dreiflüssestadt gibt es außerdem einen Ukraine Willkommenstreff des Diakonischen Werkes. Dieser sei zu einem ergänzenden zentralen Anlaufpunkt für die Ukrainer in Hann. Münden geworden, da die Beratungsstelle der Diakonie in der Welfenstraße 5 eher dezentral gelegen sei, sagt Ute Krach von der Flüchtlingsberatung.

Immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr sei eine Dolmetscherin und ein Mitarbeiter der Beratungsstelle anwesend. Diese kümmerten sich um die Anliegen der Flüchtlinge, sagt Krach. Zu dritt kümmere sich das Team täglich um circa sechs bis acht Ukrainer, die zur Beratung in die Welfenstraße kommen, berichtet Krach.

„Nach Kriegsbeginn im letzten Jahr war die Situation allerdings eine wesentlich andere und kaum zu bewältigen“, sagt sie. Die Beratungsstelle sei Anlaufstelle für alle Flüchtlinge aller Nationen in Hann. Münden und Umgebung – von Dransfeld bis zur Landesgrenze nach Hessen.

Hilfe bekämen die Menschen bei der Orientierung, Antragstellung, Anmeldung bei Behörden oder Sprachkursen, Schulen und Kindergärten. Auch die Unterstützung im Asylverfahren bis hin zur Einbürgerung übernehme das Team. „Die ersten Wochen nach Ankunft sind in der Regel die schwierigsten für die Geflüchteten und die arbeitsintensivsten für die Sozialarbeiter“, sagt Krach.

„Ukrainer kommen gut mit formalen Anforderungen klar“

„Dabei kommen die Ukrainer, für die einfachere Aufenthalts- und sozialrechtliche Regeln als für andere Geflüchtete gelten, vergleichsweise gut mit den formalen Anforderungen klar und profitieren von der Nutzung von Übersetzer-Apps.“ Doch auch Ute Krach nimmt die Sprachmittlung immer wieder als Herausforderung wahr.

Die Mitarbeiter der Flüchtlingsberatung müssten sich dann öfter fragen, ob es jemanden zum Übersetzen gebe oder ob Termine auch mit Sprach-App klappten. Auch ehrenamtliche Begleitungen kämen infrage, müssten aber ebenso verfügbar sein. Die Integration vor Ort sei oft noch nicht das Thema für die Geflüchteten.

„Die Ukrainer kommen häufig mit Belastungen aus der Kriegssituation, mit sozialer Verunsicherung und ohne Perspektiven bei uns an. Sie wissen nicht, ob sie zurückgehen können oder wollen und was sie in der Heimat erwartet“, sagt Krach. (Jenny Breiding)

Hindernisse im Prozess Bei der Unterbringung habe es unter anderem Herausforderungen mit Sprachbarrieren, der Bewältigung des Zustroms, der fehlenden Mitwirkung im Bereich der Vorlage von Identitätsdokumenten und anderen erforderlichen Dokumenten sowie der Unterbringung in dezentralem Wohnraum gegeben, sagt Landkreis-Sprecher Olaf Hauke. Teilweise sei nicht akzeptabler Wohnraum angeboten worden, jedes Wohnungsangebot habe zunächst besichtigt werden müssen. jbr